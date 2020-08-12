影／日本和尚大秀口技唸經　海外觀眾驚呼：最潮和尚

39歲赤阪洋月隨著父親腳步出家，但在進入佛門前，他是個專業的Beat Boxer，因此當他剃髮後，他開始將經文和作品結合，結果意外獲大巨大迴響，不少國外網友紛紛留言都聽他的影片冥想、念書和放鬆。
並且他更在youtube上挑戰連續直播108天以Beatbox誦經，目前仍在持續更新中，發表的作品除了《般若心經》，還有《地蔵真言》、《觀音經》等。之所以是108天，是因為就像日本在跨年當下，寺廟會敲響108聲鐘，象徵淨心儀式，淨化佛教認為人類所具有的108種欲望。
且赤阪當初會成為和尚並非是看破紅塵，而是因為家人就在經營寺廟，因此他在20歲出頭就有打算接手住持的意願，不過他也很熱愛音樂，於是，他想到兩全其美的辦法──結合信仰和興趣，讓大家可以改變對佛教的想法，不要總是將佛教音樂和喪禮聯想在一起，其實也能夠很療癒人心。
赤坂接受當地媒體訪問時更開心的說，有很多網友留言說因為聽了他的作品而能夠睡上一頓好覺，讓他很有成就感，「原來做自己熱愛的事情還能受別人肯定是一件這麼幸福的事！」他說。
從赤阪洋月的社群平台也可以看到他的專業器材和新作品，不時分享影片的他，已累積不少電音魔幻誦經作品，試圖引起青少年的共鳴。
其實不只是佛教，信奉基督教的年輕人也逐漸發展出 Christian Rock和Christian Hip Hop，將信仰和現代流行相結合，與時俱進的方式也不得不讓人稱讚十分有巧思。