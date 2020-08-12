黎智英被捕激起港人支持　BBC：香港新聞自由局勢驟變

BBC 引用羅冠聰（ Nathan Law ）在推特的發文「瘋狂逮捕。香港新聞自由的盡頭。國安法正在壓迫社會的自由、傳播政治上的恐懼」。BBC 香港記者（ Grace Tsoi ）以「媒體網路充滿不確定性的未來」為題，指出香港警察出動近 200 人搜查在港最受民主派歡迎的《蘋果日報》，這是個令人震驚的行動，也代表香港新聞環境正迅速變化。
中國官媒常以「禍港四人幫」形容黎智英等人，並指控就是四人幫造成香港動蕩。雖然壹傳媒經常因為腥羶色或是狗仔行為受到批評，但它是少數經營者在中國內地沒有商業利益的妹體。《蘋果日報》員工告訴 BBC 記者，在國安法通過時，大家都預想到了這情況，因此同事們很鎮定。
BBC 記者指出，今年是蘋果成立 25 週年，這個陷入財務危機的媒體不知能否會繼續生存。但是在黎智英被捕後，壹傳媒股票在一片逆勢中節節高升，香港人發起「撐蘋果」搶購報紙的行動，11 日香港蘋果日報印刷量加印至 55 萬份，創下開業以來最高。
BBC 11 日形容，蘋果日報在打壓下反而節節高升，突破極限，成為一家不畏公開批評中國當局的報紙、支持香港民主運動的承擔者。《港區國安法》實施 1 個多月後，蘋果日報成為首要目標，港警的突襲激起民眾對香港新聞自由的擔憂。