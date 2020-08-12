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美中若開戰？美學者：中國軍力增長、恐無法保衛台灣

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-12 12:44:42

▲美國政治學專家米爾斯海默認為中國軍事實力成長後，美國恐怕無法再開戰後保護台灣。（圖／翻攝自美國海軍研究所US Naval Institute）
▲美國政治學專家米爾斯海默認為中國軍事實力成長後，美國恐怕無法再開戰後保護台灣。（圖／翻攝自美國海軍研究所US Naval Institute）
美國知名政治學家、新現實主義提倡者米爾斯海默（ John Mearsheimer ）20 多年前曾預測美中不可避免將迎來衝突。米爾斯海默 10 日接受日本《朝日新聞》訪問分析，中國成長快速成為亞洲的霸權國，同時軍力成長，美國雖不會允許中國以武力統一台灣，但也有可能無法守護台灣。

米爾斯海默曾在 2001 年著作《大國政治的悲劇》，認為列強之間的衝突永遠不會停止，中國的崛起過程也絕對不可能和平，因為美國不讓一個強權主宰歐洲，也不會允許一個強權主宰亞洲，美中對立隨著中國 1990 年代成長開始，現在美國已經無法容忍另一個霸權出現，美中關係因此迎來轉折點。

米爾斯海默表示，過去 1996 年台海危機時，美軍派遣 2 艘航空母艦協防。他認為，現在中國軍隊正增強飛彈實力，戰爭發生時，航母可能會成為導彈的目標，箝制能力不如以往，中國地理位置又靠近台灣，現狀來說，美國保衛台灣有困難。

▲（圖／翻攝自
▲美國知名政治學家米爾斯海默，日前接受日本媒體訪問時表示，美國可能無法在美中軍事衝突中守護台灣。（圖／翻攝自 CSIS 美國戰略與國際研究中心）
去年 10 月訪問中國時，米爾斯海默表示，川普自上台後，在處理同盟國、外國敵人、人權議題上都是以「美國優先」為中心，特別是經濟層面，採取有益於美國的行動。

面對 11 月的美國總統大選以及未來對中政策，米爾斯海默分析，川普在軍事、經濟方面圍堵中國的行動可以說是正確，但目前的問題是美國與日本、韓國等同盟國之間的關係，要發揮美國領導力必須要修復與同盟之間的關係，民主黨候選人拜登如果檔選應該會著手這個問題。

未來，若民主黨執政也不會改變強硬的對中立場米爾斯海默透露，中方說過美國大選結果如何不重要，不論哪個人都會拿著槍指著中國。

米爾斯海默認為，日本和中國之間的釣魚島（日稱「尖閣諸島」）的爭議，美國在某種程度上已經表現出要日方的立場。考慮現狀，美國應盡快明確表態，協助日本提高防衛能力，中國的導彈射程已經能夠威脅日本本土，日本應該要提高更多防衛預算，雖然有美國核保護傘，仍要部署不用核武的中程飛彈。

駐日美軍指揮官施耐德（ Kevin B. Schneider ）曾在 7 月表示，將會在東海透過水域監視、情報偵查行動支持日本。而美國曾向韓國、日本、澳洲與北大西洋公約組織（ NATO ）成員國做出承諾，若盟國受到危險攻擊，也等同於美國受到攻擊，美國可使用自身的核武反擊有意進攻的國家。

▲8/4
▲8/4 雷根號甲板上的102戰鬥攻擊機中隊和F / A-18F超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍研究所）
 

關鍵字

美中戰爭 台海 米爾斯海默 新現實主義 美中衝突

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