黎智英堅持「撐下去」　黃之鋒批捕周庭「誤判」激怒日本

綜合香港媒體、香港《蘋果日報》報導，黎智英中午 12 時半左右前往蘋果大樓，向員工表示蘋果一定會撐下去，說大眾的支持對他們來說很重要，有香港市民的支持，不要讓他們失望。根據蘋果直播片段，員工拍手歡迎接，同樣被拘捕獲准保釋的張劍虹還和黎智英互相擁抱。對於個人安危，黎智英表示不會擔心。
前香港眾志成員周庭獲准保釋後，在臉書上報平安、感謝大家的擔心，後發文說自己一見到律師就是問蘋果報紙有沒有出版，聽到加印 55 萬份很開心。同黨前秘書長黃之鋒也在臉書上發文分析，指出周庭被捕，對港議題相對保守、低調的日本來說是個刺激，激發民眾聲討中國。
周庭在日本媒體的外號是「民主女神」、「聖女貞德」，被捕的消息給日本社會帶來的震撼比黎智英、李柱銘、黃之鋒，或是任何一個香港人更大。至昨（11 ）日晚間 9 點日本推特的熱門新聞仍是「周庭被捕」，數據網站指出，和周庭相關的 #Hashtag 佔據熱門話題，而日本多位跨黨派國會議員也發表相關推特，演藝界、藝文界、新聞屆都有多個經過認證的「藍勾勾」名人帳號響應。
黃之鋒打趣地自嘲，自己的綽號是「眼鏡男」，周庭剛好精通日語、日本文化，讓過去 30 年擅長和西方社會打交道的民主派，受到日本關注，周庭也成為在日本最有名的香港人。