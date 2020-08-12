中國疫情後經濟復甦困難　《彭博》：收入不均仍在擴大

根據中國國家衛健委發布的疫情資訊，至 11 日 24 時，全境 31 個省份新增 25 例確診，其中 16 例為境外移入，本土感染共 9 例，均集中於新疆。現存病例 761 例，其中 40 例為重症。
綜合《彭博社》報導，疫情確實使得中國貧窮人口變得更加貧窮，導致經濟復甦的第一個問題「內需縮減」。根據中國國際金融公司（ China International Captital Corp. ），疫情對低薪勞工的影響最大，例如從事餐飲、零售的服務員，因為第二波疫情北京實施更嚴格的管控，當地實體銷售業績在 6 月減縮 26.8%，比 5 月還嚴重。
數據顯示，儘管第二季度中國全國可支配收入恢復至 4.5%，但農民工的月薪卻下降 6.7%。這代表即使經濟出現反彈，收入分配不均的狀況持續惡化。
中國國家統計局的數據顯示，通常第一季度的可支配收入中位數為 1000 美元，但今年因疫情下降，且恢復速度低於平均水平。貨物進口由於疫情受到影響，加上今年洪災破壞糧食作物、運輸交通，使得中國糧食價格上漲加快，食物價格從 6 月份開始上升，這個趨勢很可能會延續至今年夏天結束。
糧食價格通膨加上薪資低落，不僅傷害經濟弱勢者，更可能使中國難以達成「脫貧」目標。另一方面，因為糧食價格上漲，消費者將減少開支，導致經濟復甦力量減弱。
中國消費通貨膨脹與糧食價格變化高度相關，特別是豬肉價格。中國經濟專家 Michelle Lam 以去年非洲豬瘟為例，豬肉價格上漲造成糧食通膨，確實壓低了低收入戶家庭的薪水，農村家庭所承受的壓力比一般城市居民要來的沈重。今年受到洪災的影響，豬肉生產恢復速度可能減慢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。