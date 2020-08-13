天災不斷中國出現糧食危機！傳小麥減收近千萬噸

根據中國國家糧食和物資儲備局 12 日發布的主產區夏糧收購進度，截至 8 月 5 日，主產區小麥累計收購 4285.7 萬噸，同比減少 938.3 萬噸，其中：河北收購 355.9 萬噸，同比減少 93.5 萬噸；江蘇收購 1083.5 萬噸，同比減少 10.8 萬噸；安徽收購 592.9 萬噸，同比減少 222.4 萬噸；山東收購 661.4 萬噸，同比減少 54.4 萬噸；河南收購 912.4 萬噸，同比減少 538.8 萬噸；湖北收購 139.0 萬噸，同比增加 6.8 萬噸。主產區油菜籽累計收購 70.6 萬噸，同比減少 5.1 萬噸。主產區早秈稻累計收購 264.1 萬噸，同比增加 12.6 萬噸。
中國大陸多省自 6 月以來便連續出現強降雨，水位不斷攀升，洪水在多地引發災情。中國國家防總 12 日公布，啟動防汛 IV 級應急響應；另外應急管理部 12 日也發佈未來 3 日全國自然災害綜合風險預警；中國中央氣象台與水利部、自然資源部針對 12 日晚間 8 點至 13 日晚間 8 點，也分別發布暴雨預警、紅色山洪災害氣象預警、地質災害氣象風險預警，警告內蒙古、東北、華北、西北、雲南、華南等地有大雨發生機率、北京、陝西、有大暴雨可能、四川盆地則恐出現特大暴雨。
除了洪災，疫情、蝗災、貿易戰也都是影響農作物收成或進口的重要原因。雖然北京推行「不浪費食物」被認為是德政，官媒也報導不少中國大陸的人民以響應「我是光盤族，拒絕舌尖上的浪費」為榮，但如若糧食真如官方所言供應充足，卻仍要推行前述政策，分析認為，中國大陸出現糧食危機的可能性是存在的。