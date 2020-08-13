🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

天災不斷中國出現糧食危機！傳小麥減收近千萬噸

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-13 09:28:31

▲雖然北京宣稱中國糧食生產及供應充足，但外界仍對習近平節約、勿浪費食物的指令有所揣測，認為當地的糧食產量受到疫情、洪災等影響，很可能出現不足的狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然北京宣稱中國糧食生產及供應充足，但外界仍對習近平節約、勿浪費食物的指令有所揣測，認為當地的糧食產量受到疫情、洪災等影響，很可能出現不足的狀況。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國國家主席習近平， 8 月 11 日於演說中提到中國人浪費食物的行為令人痛心，決定下令制止此行為，重啟 2013 年的「光盤行動」，希望能培養出人民節約好習慣。但有消息指出，此舉背後恐意味著中國因近來一連串天災而出現糧食短缺，才觸動北京對糧食安全的危機意識。

根據中國國家糧食和物資儲備局 12 日發布的主產區夏糧收購進度，截至 8 月 5 日，主產區小麥累計收購 4285.7 萬噸，同比減少 938.3 萬噸，其中：河北收購 355.9 萬噸，同比減少 93.5 萬噸；江蘇收購 1083.5 萬噸，同比減少 10.8 萬噸；安徽收購 592.9 萬噸，同比減少 222.4 萬噸；山東收購 661.4 萬噸，同比減少 54.4 萬噸；河南收購 912.4 萬噸，同比減少 538.8 萬噸；湖北收購 139.0 萬噸，同比增加 6.8 萬噸。主產區油菜籽累計收購 70.6 萬噸，同比減少 5.1 萬噸。主產區早秈稻累計收購 264.1 萬噸，同比增加 12.6 萬噸。

中國大陸多省自 6 月以來便連續出現強降雨，水位不斷攀升，洪水在多地引發災情。中國國家防總 12 日公布，啟動防汛 IV 級應急響應；另外應急管理部 12 日也發佈未來 3 日全國自然災害綜合風險預警；中國中央氣象台與水利部、自然資源部針對 12 日晚間 8 點至 13 日晚間 8 點，也分別發布暴雨預警、紅色山洪災害氣象預警、地質災害氣象風險預警，警告內蒙古、東北、華北、西北、雲南、華南等地有大雨發生機率、北京、陝西、有大暴雨可能、四川盆地則恐出現特大暴雨。

除了洪災，疫情、蝗災、貿易戰也都是影響農作物收成或進口的重要原因。雖然北京推行「不浪費食物」被認為是德政，官媒也報導不少中國大陸的人民以響應「我是光盤族，拒絕舌尖上的浪費」為榮，但如若糧食真如官方所言供應充足，卻仍要推行前述政策，分析認為，中國大陸出現糧食危機的可能性是存在的。

 

關鍵字

中國大陸 小麥收購量 天災 銳減 糧食危機

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽