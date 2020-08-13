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陸前網路審查員曝工作秘辛　24小時全方位審核、刪敏感詞

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-13 11:46:45

▲中國大陸的網路審查、言論自由一直被外界關注，近日有前網路審查員向外媒披露工作內容，聲稱 24 小時輪班全方位審核並刪除敏感字眼。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸的網路審查、言論自由一直被外界關注，近日有前網路審查員向外媒披露工作內容，聲稱 24 小時輪班全方位審核並刪除敏感字眼。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
中國大陸的網路審查十分嚴格，不時會傳出翻牆、敏感內容被刪文的狀況，以防北京統治根本被動搖。有 1 名曾在中國任職網路審查員的男子近日接受外媒專訪時表示，中共的網路審查是 24 小時全方位進行，輪班人員交班時必須非常確實，防止不該有的字眼或文章出現在網路上。

根據《美國之音》報導，今年 3 月赴美的劉力朋，曾是大陸新浪微博的內容審核員，當時該單位約有 120 人，分成早晚班，以確保 24 小時都有審核人員在審核微博內容， 2 組交班必須無縫接軌，以免出現空檔和紕漏。

劉力朋回憶道，當時每個工作人員都被分配在 1 個格子間裡，屋裡除了滾輪刷刷刷往下翻頁、滑鼠噠噠噠的點擊聲等刪除內容的動作外，幾乎沒有別的聲音，至今回想仍覺得可怕。有些「高度危險」的敏感詞會直接進到刪除的狀態，然後人工審核；至於「低度危險」的敏感詞則有先審後放和先放後審 2 種策略，高危敏感詞如六四和法輪功等等絕對要刪除，每個班次都會留下工作日誌，清楚交代該如何審核當天的微博。

「從幼兒園開始就有政治課。必須得是大專或是本科上。他們來後其實都不要多大訓練，在學校都訓練十幾年了，什麽是黨想聽，什麽是黨不想聽，已經很門兒清了，而且還能分出級別來，唯一要做培訓的就是六四和法輪功。因為六四已經被洗得很乾凈，年輕一代人不知道。不過，在微博上，真正站出來為六四說話，說共產黨殺人不對，這樣的 1 週不會超過 10 條。」

至於什麼是審查標準，劉力朋則回答：「審查的標準就是沒有標準，如果有標準，那不就可以反審查嗎？老百姓就不用自我審查了。中國審查標準是不透明的，是黑箱，就像搏擊俱樂部，第 1 條規則就是你不可以談論搏擊俱樂部，中國的審查也是這樣的，你不可以談論中國的審查，來防止知道這個規則。」而什麼言論該不該出現、如何引導輿論走向，劉力朋則表示：「這是個複雜的權力系統，中共的宣傳部門、公安部門，各種安全部門都有權力管網路審查，還有國新辦、新聞機構，工信部，甚至農業部等可以追著來管網路審查，裡面的權力一頭亂麻，基本上誰都有權利下命令哪些要禁，哪些帳號要刪號。」

劉力朋還說，只要是在微博上有影響力的用戶，到最後幾乎都會被封鎖，而且中共的網路審查早已不限於內地，如他在 2011 年 6 月 4 日與 7 月 1 日就首次接觸對香港六四維園燭光晚會和七一大遊行的審查，發現香港也面臨一樣的狀況。他也認為有些美國人多年使用微信，這種審查應該也已擴散到美國，雖然海外用戶的帳戶不會那麼容易被刪除，但仍會提取敏感詞彙，並讓中國大陸的網友看不到海外用戶的敏感發言。

中國大陸網路審查制度行之有年、備受外界關注，不只新浪微博，也曾有外媒揭露一系列關於中國 app 的審查措施，確保用戶言行符合規則。

 

關鍵字

秘辛 中國大陸 全方位審核 網路審查員 敏感字詞

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