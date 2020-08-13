泰國蒙面藝術家諷喻政治走紅　恐遭政府監視跟蹤

Headache Stencil從2014年泰國政變發生三天後開啟自己蒙面藝術家的旅程，每到夜晚，他就會在曼谷大街小巷的建築物、牆壁上繪製帶有政治寓意的塗鴉，主題多與時事切和，並帶有對政府貪腐專制、親中的不滿。雖然這些街頭塗鴉往往在出現幾天後就會被人擦掉，但這個神秘畫家也逐漸引起泰國民眾的注意，尤其在年輕人之間累積出知名度。Headache Stencil也經常在個人IG上傳繪畫作品，不過卻總是遮著臉。
近期，他在曼谷舉辦畫展，展出八張巨幅繪畫，每張都與泰國社會、政治時事相關，讓觀者在看畫過程中蒐集線索並自行猜想畫作暗示的是哪件議題，相當具有趣味性。他說：「主流媒體已經越來越像政府發言人，但那些被政府迫害的人怎麼辦？既然泰國記者不願意報導這些敏感議題，我只好自己發聲。」
泰國在發生政變後出現多起異議人士無故消失、被強送精神病院等事件，這些政治受害者也成為Headache Stencil繪畫的主題。不過，根據泰媒報導，Headache Stencilil在6月24日出席公共場合後不久，便察覺有人跟蹤他、在他家公寓外遊蕩，而公寓警衛告訴他，那些人是便衣警察。
他說：「現在我晚上出門，都要往身後多看幾眼才安心。」雖然泰國警方發言人表示，他們並不清楚Headache Stencil是誰，但許多粉絲擔心，泰國政府已經鎖定他，擔憂他將成為下一個被消失的異議人士。