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泰國富人仍大買名車開派對　泰媒批評：活在平行時空

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-14 07:00:00

▲新型冠狀肺炎席捲全球，各國疫情延燒之下，不少國家都面臨普通百姓在防疫，而有錢人則繼續享受奢華生活的情況。（圖／Pixabay）
▲新型冠狀肺炎席捲全球，各國疫情延燒之下，不少國家都面臨普通百姓在防疫，而有錢人則繼續享受奢華生活的情況。（圖／Pixabay）
新型冠狀肺炎席捲全球，各國疫情延燒之下，不少國家都面臨普通百姓在防疫，而有錢人則繼續享受奢華生活的情況。根據泰國世界日報，近期泰國藍寶堅尼俱樂部成員出動40輛品牌跑車車隊前往曼谷郊區渡假村，曼谷的億萬富翁們的豪奢生活似乎絲毫未受到泰國前所未有的經濟危機影響。

根據《法新社》報導，泰國富豪之一塔納功（Thanakorn Mahanontharit）在今年砸了2700萬泰銖（約等同值台幣，金額依照匯率不同而有所浮動）購買1量萊姆綠的藍寶堅尼車系Huracan Evo的訂製款超跑。縱使泰國豪車進口關稅高達80%仍不損他在今年3月買下超跑的決心，「當你打開車門的那刻，所有人都會像看明星一樣盯著你。」因石化業而成富翁的塔鈉功接受媒體訪問時開心說道。「買超跑是我的人生願望！」

其實不只藍寶堅尼，頂級豪車品牌都在曼谷疫情期間推出多輛車款，從價格75萬美元到120萬美元都有，且都有人下單購車。外媒指出，這樣的場景宛如平行時空，引述朱拉隆功大學政治分析師提棣楠（Thitinan Pongsudhirak）的話，「1%人口掌握國家三分之二的經濟，階級不平等正引發政治危機。」

由於疫情，農業階級難以獲得疫情前的需求水準，勞工階層面臨被裁員、放無薪假但卻無力養家糊口的局面，而連中產階級都在貸款和孩子學費面前出現現金短缺的困難局面，但上流階級卻彷彿身處不同世界。不但豪宅區房地產價格仍持續飆漲，泰國上流階層社群平台的日常依舊浮華，每張照片仍然都是香檳派對、遊艇名車和無人海灘做瑜珈。

截至八月上旬，全世界新型冠狀肺炎疫情確診數逼近2000萬人，將近台灣總人口數，而全球死亡人數則突破73萬人，而隨著疫情而來的經濟生存之難題、貧富不均之問題，都是各國民眾將要面臨的壓力。

 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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