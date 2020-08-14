泰國富人仍大買名車開派對　泰媒批評：活在平行時空

根據《法新社》報導，泰國富豪之一塔納功（Thanakorn Mahanontharit）在今年砸了2700萬泰銖（約等同值台幣，金額依照匯率不同而有所浮動）購買1量萊姆綠的藍寶堅尼車系Huracan Evo的訂製款超跑。縱使泰國豪車進口關稅高達80%仍不損他在今年3月買下超跑的決心，「當你打開車門的那刻，所有人都會像看明星一樣盯著你。」因石化業而成富翁的塔鈉功接受媒體訪問時開心說道。「買超跑是我的人生願望！」
其實不只藍寶堅尼，頂級豪車品牌都在曼谷疫情期間推出多輛車款，從價格75萬美元到120萬美元都有，且都有人下單購車。外媒指出，這樣的場景宛如平行時空，引述朱拉隆功大學政治分析師提棣楠（Thitinan Pongsudhirak）的話，「1%人口掌握國家三分之二的經濟，階級不平等正引發政治危機。」
由於疫情，農業階級難以獲得疫情前的需求水準，勞工階層面臨被裁員、放無薪假但卻無力養家糊口的局面，而連中產階級都在貸款和孩子學費面前出現現金短缺的困難局面，但上流階級卻彷彿身處不同世界。不但豪宅區房地產價格仍持續飆漲，泰國上流階層社群平台的日常依舊浮華，每張照片仍然都是香檳派對、遊艇名車和無人海灘做瑜珈。
截至八月上旬，全世界新型冠狀肺炎疫情確診數逼近2000萬人，將近台灣總人口數，而全球死亡人數則突破73萬人，而隨著疫情而來的經濟生存之難題、貧富不均之問題，都是各國民眾將要面臨的壓力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。