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美中秀拳頭！中國宣布台海軍演　美軍機進駐嘉手納基地

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-14 10:11:59update2020-08-14 10:26:51

▲中國宣布在台海軍演，美軍派出RC-135偵察機飛抵日本沖繩的嘉手納空軍基地。（圖／翻攝華人百科）
▲中國宣布在台海軍演，美軍派出RC-135偵察機飛抵日本沖繩的嘉手納空軍基地。（圖／翻攝華人百科）
中國國防部昨（ 13 ）日宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，目前已經發布航行警告，並公布實彈射擊範圍，意即進行台海軍演。消息一出，中國就發現，美軍火速從美國本土派出軍機進駐位於日本沖繩的嘉手納空軍基地，並出動軍機在台灣海峽南側巡弋。美方大動作回應中國的軍事挑釁，也打臉了前總統馬英九先前曾說過，如果解放軍攻台「目前美軍不可能來」。

中國國防部東部戰區發言人張春暉重申，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。他強調，有些國家在台灣問題不斷出現「消極動向」，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平與穩定，解放軍近日出動多軍種兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗、提升聯合作戰能力，是針對當前台海安全局勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（ SCS Probing Initiative ）13日在指出，美軍從內布拉斯加州奧福特空軍基地（ Offutt Air Force Base ）派出 1 架 RC-135 偵察機飛往亞洲，並在下午 3 點 19 分抵達日本嘉手納空軍基地，推測應是美軍專門應對即將進行的解放軍演習。

▲中國「南海戰略態勢感知計畫」平台指出，美國軍機昨從內布拉斯加州起飛，一路飛達亞洲。（圖／取自SCS
▲中國「南海戰略態勢感知計畫」平台指出，美國軍機昨從內布拉斯加州起飛，一路飛達亞洲。（圖／取自SCS Probing Initiative Twitter）
此外，該平台也指出，美國海軍 1 架 P-8 海神式海上巡邏機在昨天下午 3 點 40 分，出現在台灣海峽南側，從南海飛往巴士海峽，中國認為，美國大型偵察機在颱風過後已恢復活動。

前總統馬英九曾在 10 日針對「兩岸關係與台灣安全」演講時強調，一旦解放軍攻台「首戰即終戰」，台灣沒有機會等美軍馳援，「目前美軍不可能來」。然而，美軍昨天迅速回應中國對於台海的軍事挑釁，等於是直接打臉馬英九。

▲中國「南海戰略態勢感知計畫」平台發現，美國海軍派出軍機在台灣海峽南側巡弋。（圖／取自SCS
▲中國「南海戰略態勢感知計畫」平台發現，美國海軍派出軍機在台灣海峽南側巡弋。（圖／取自SCS Probing Initiative Twitter）
 

關鍵字

中國解放軍 RC-135偵察機 嘉手納基地 台海軍演 美中角力

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