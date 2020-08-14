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香港美國商會調查　53%受訪者計畫離港、4成公司計畫撤資

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-14 11:17:33

▲香港美國商會針對「港區國安法、美國制裁對香港商業環境影響」進行民調。（圖／翻攝自新華社）
▲香港美國商會針對「港區國安法、美國制裁對香港商業環境影響」進行民調。（圖／翻攝自新華社）
香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）針對《港區國安法》實施後，對商業環境影響進行調查，昨（ 13 ）日發布結果顯示，國安法細則公布後，受訪會員公司有 61% 不打算撤資，33% 表示中、長期會將資產及業務運作等遷離香港，6% 規劃短期內離開。

美國財政部在 7 日宣布對推動國安法的 11 位中港官員實施制裁，美國商會自 7 日開始，進行至 11 日，對 154 間會員公司（佔整體會員 13%）進行調查，受訪者中有 85 間公司（ 55.19% ）總部位於美國；50 間（ 32.7% ）總部設於香港：其餘分別設於中國大陸以外的亞洲地區、加拿大，澳洲等地。

▲（圖／翻攝自香港美國商會）
▲受訪公司總部分佈比例。（圖／翻攝自香港美國商會）
美國商會的調查報告中，在國安法公布細則前， 34% 的公司對國安法十分關心，35% 相對關注，20% 不是那麼關心，11% 完全不關心。

當更多國安法的內容公布後，44.16 %的企業表示對國安法更加關心，35.06% 表示多多少少比以前關心，13.64% 表示不關心，僅 7.14% 更加放心。44% 受訪者表示對香港營商感到悲觀，32% 受訪者認為短期悲觀、長期樂觀， 10% 為短期樂觀、長期悲觀，僅 14% 感到樂觀。

美國宣布制裁中港官員後，有 55.8% 的公司表示，將繼續觀察美國行動的影響。對於香港國安法內容，近 56% 認為法案充滿模糊性，24% 認為有些模糊，12% 認為有一點模糊，僅 7% 認為完全不模糊。

對於「公司計畫撤資香港」的民調顯示，6.5% 計畫短期離港， 32% 計畫中長期撤出香港，61.4% 無意離港。而受訪者個人的民調顯示，9.09%（ 14 人）計畫短期內離港，44.16%（ 68 人）計畫中長期離港， 46.75% （ 72 人）無意離開香港。

▲（圖／翻攝自香港美國商會）
▲約53%的受訪者表示，個人有計劃在短期或中長期離開香港。（圖／翻攝自香港美國商會）
▲（圖／翻攝自AmCham
▲香港美國商會7月發表聲明，對川普取消香港貿易特權感到遺憾。（圖／翻攝自AmCham HK Twitter）
 

 

關鍵字

港區國安法 離港 香港美國商會 美國商會 撤資香港

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