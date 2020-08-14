香港美國商會調查　53%受訪者計畫離港、4成公司計畫撤資

美國財政部在 7 日宣布對推動國安法的 11 位中港官員實施制裁，美國商會自 7 日開始，進行至 11 日，對 154 間會員公司（佔整體會員 13%）進行調查，受訪者中有 85 間公司（ 55.19% ）總部位於美國；50 間（ 32.7% ）總部設於香港：其餘分別設於中國大陸以外的亞洲地區、加拿大，澳洲等地。
美國商會的調查報告中，在國安法公布細則前， 34% 的公司對國安法十分關心，35% 相對關注，20% 不是那麼關心，11% 完全不關心。
當更多國安法的內容公布後，44.16 %的企業表示對國安法更加關心，35.06% 表示多多少少比以前關心，13.64% 表示不關心，僅 7.14% 更加放心。44% 受訪者表示對香港營商感到悲觀，32% 受訪者認為短期悲觀、長期樂觀， 10% 為短期樂觀、長期悲觀，僅 14% 感到樂觀。
美國宣布制裁中港官員後，有 55.8% 的公司表示，將繼續觀察美國行動的影響。對於香港國安法內容，近 56% 認為法案充滿模糊性，24% 認為有些模糊，12% 認為有一點模糊，僅 7% 認為完全不模糊。
對於「公司計畫撤資香港」的民調顯示，6.5% 計畫短期離港， 32% 計畫中長期撤出香港，61.4% 無意離港。而受訪者個人的民調顯示，9.09%（ 14 人）計畫短期內離港，44.16%（ 68 人）計畫中長期離港， 46.75% （ 72 人）無意離開香港。