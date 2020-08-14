這不是橘子！　越南老師巧思驚呆網友

近期，一位來自越南的中學教師在社群軟體po出一籃橙黃色橘子的照片，乍看之下與普通的橘子如出一轍，但經過老師揭露，才發現這原來是手作蒸麵包！逼真的外型在網路上引起網友熱議與分享，大家紛紛誇讚這位老師手實在很巧，直呼：「太騙啦！」





這些心思巧妙的糕點設計出自中學教師Le Thuy的巧手，在越南胡志明市教書的她熱愛烘焙，喜歡在業餘時間自己動手做糕點，手藝受到學校師生肯定，平時就有許多人會跟她買果凍和豆蛋糕。不過，她的最新作品—「橘子」麵包做工細緻，從光影到橘子梗，每個細節都做得維妙唯俏，就連橘子皮皺皺的質感都拿捏得恰如其份，看起來完全不像業餘愛好者做出來的成品，反而像專業蛋糕師傅的設計，因此驚艷了許多網友，在網路一砲而紅。



▲一位來自越南的中學教師在社群軟體po出一籃橙黃色橘子的照片，乍看之下與普通的橘子如出一轍，但經過老師揭露，才發現這原來是手作蒸麵包！（圖／翻攝自臉書） Le Thuy表示，自己的蒸麵包參考了台灣、中國和新加坡的食譜網站，她甚至到中文論壇上提問相關的烘焙資訊，再使用Google翻譯這些資訊，過程相當麻煩。





她說：「我目前做過100多個蛋糕，但從來沒有像做蒸麵包一樣失敗這麼多次。有好幾次蒸出來麵包都皺掉或變形，而我每次都只能忍痛丟進垃圾桶。前前後後大概嘗試了20幾次才成功」。在經歷了多次失敗後，Le Thuy終於發現製作完美蒸麵包的訣竅，以及最適合的烘焙溫度和時間。



