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普丁「騎熊揹疫苗」渡河救世？粉專惡搞圖狂吸19萬人朝聖

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 14:26:41

▲俄羅斯總統普丁在臉書粉專分享了這張「騎熊揹疫苗」的照片，讓網友全笑翻。（圖／翻攝自普丁臉書）
▲俄羅斯總統普丁在臉書粉專分享了這張「騎熊揹疫苗」的照片，讓網友全笑翻。（圖／翻攝自普丁臉書）
新冠肺炎疫情持續升溫，全球都在引頸企盼疫苗的誕生。而俄羅斯日前宣佈批准世界首款新冠肺炎疫苗，總統普丁更強調自己的一名女兒已率先接種。俄羅斯搶先接種疫苗成為外界焦點，普丁更在臉書粉專分享一張裸上身「騎熊揹針筒」的趣味合成照片，超惡搞的衝擊視覺效果，一天之內就獲得超過19萬位網友按讚朝聖。

普丁昨（13）日在臉書粉專發文表示，「俄羅斯正在拯救世界，新冠肺炎疫苗將會提供給不同國家」。更搭配上一張裸上身，跨騎在黑熊之上渡河涉水，背上揹著一隻象徵疫苗的超大針筒，趣味畫面讓大家笑翻。

一直以來普丁就是網路上經常被P圖的對象，而且普丁趣味圖的主題大多圍繞在騎馬、騎熊、裸半身等霸氣的形象，如今普丁在粉專上自己也加入這P圖大戰，難怪立即引起全球網友注意。

網友紛紛在底下留言回覆說，「謝謝你，俄羅斯」、「俄羅斯真的是一個很好的國家，是文明的守護者。如何把進步帶給世界，一直是俄羅斯關注的課題」、「普丁我愛你」、「我來自伊拉克，感謝俄羅斯，願榮耀歸於俄羅斯」、「希望印尼也能拿到俄羅斯的疫苗」、「我來自巴西，很開心看到這好消息」、「感謝所有為疫苗作出貢獻的人」。

不過，部份西方媒體對俄羅斯的疫苗提出質疑，他們認為，俄羅斯可能為了獲取「全球率先研發出新冠疫苗」的虛名，而罔顧疫苗的安全性。俄羅斯疫苗究竟能否成功對抗新冠肺炎，全世界都在看。（編輯：倪浩軒）

▲普丁發文全文。（圖／翻攝自普丁臉書）
▲普丁發文全文。（圖／翻攝自普丁臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

惡搞 疫苗 俄羅斯 普丁 新冠肺炎

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