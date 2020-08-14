普丁「騎熊揹疫苗」渡河救世？粉專惡搞圖狂吸19萬人朝聖

普丁昨（13）日在臉書粉專發文表示，「俄羅斯正在拯救世界，新冠肺炎疫苗將會提供給不同國家」。更搭配上一張裸上身，跨騎在黑熊之上渡河涉水，背上揹著一隻象徵疫苗的超大針筒，趣味畫面讓大家笑翻。
一直以來普丁就是網路上經常被P圖的對象，而且普丁趣味圖的主題大多圍繞在騎馬、騎熊、裸半身等霸氣的形象，如今普丁在粉專上自己也加入這P圖大戰，難怪立即引起全球網友注意。
網友紛紛在底下留言回覆說，「謝謝你，俄羅斯」、「俄羅斯真的是一個很好的國家，是文明的守護者。如何把進步帶給世界，一直是俄羅斯關注的課題」、「普丁我愛你」、「我來自伊拉克，感謝俄羅斯，願榮耀歸於俄羅斯」、「希望印尼也能拿到俄羅斯的疫苗」、「我來自巴西，很開心看到這好消息」、「感謝所有為疫苗作出貢獻的人」。
不過，部份西方媒體對俄羅斯的疫苗提出質疑，他們認為，俄羅斯可能為了獲取「全球率先研發出新冠疫苗」的虛名，而罔顧疫苗的安全性。俄羅斯疫苗究竟能否成功對抗新冠肺炎，全世界都在看。（編輯：倪浩軒）
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