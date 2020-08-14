解放軍台海軍演　環時總編胡錫進：實彈數小時內奪下台灣

《環球時報》總編輯胡錫進 13 日晚間在個人微信發表一文「沒錯，解放軍東部戰區演習展示了短時間內拿下台灣島的能力」，但後刪除。至今日（ 14 ）上午，再度發文，發文「沒錯，東部戰區演習就是向『台獨』發出的明確警告」。
評論指，這是解放軍第一次把話說得如此明白，點出演習為應對「某大國」、範圍覆蓋台灣海峽「南北兩端」。這是在向台美發出明確警告，宣示中國決不坐視對「一中原則」進行挑釁，要台美不要幻想可以順順當當（順利）提升官方關係，不然將面臨難以承受的風險，台美勾結對台灣來說意味著更大的風險，把自己推向戰爭。中國不會允許台灣透過充當美國的棋子，而增加「獨立」的籌碼。
胡錫進表示，解放軍可以施加軍事壓力的方式有很多，包括軍機繞島飛行過「海峽中線」，直至飛越台灣島上空，或是導彈試射飛越台灣島上空，以及在台灣東部海域開展軍事演習等等，直到台灣被戰爭隨時可能爆發的危急氣息籠罩。過去是台海演習，今日是台海加南北兩端演習，未來可能就是海峽兩端加台灣島東部的「環島大演習」，最後是解放軍戰機出現在台島上空。
胡錫進認為這次的軍演顯示，解放軍有能力在數小時之內奪島，警告民進黨當美國的棋子容易被「吃掉」，被吃掉的那一天可能會在「忘乎所以的時候」突然到來。