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影／印度學者大讚台灣健保　點出一關鍵完勝世界各國

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-14 17:09:31

▲來自印度的Dharamjeet（簡稱DJ）目前在台灣中央研究院擔任研究學者（台印DJ提供）
▲來自印度的Dharamjeet（簡稱DJ）目前在台灣中央研究院擔任研究學者（台印DJ提供）
The China Post報導，來自印度的Dharamjeet（簡稱DJ）目前在台灣中央研究院擔任研究學者，待在台灣長達六年的DJ透過拍攝YouTube影片，分享自己在台的看病經驗，直呼「台灣醫療健保系統是全世界最好的」！

影片中，DJ表示自己待在台灣六年期間生過好幾次病，有多次看病經驗的他透過這則影片介紹在台看病經驗，並且實地前往台北小診所拍攝看病流程，分析台灣與印度看病經驗差別，也提醒在台外籍人士看病前須知的注意事項。

他貼心地提醒，若是你要去看病，務必事前確認診所門診時間，因為每間診所的看診時間不盡相同。

以他過往自身看病經驗，他發現台灣醫生通常不會給病人注射，反而會開各式各樣藥；在印度，醫生注射病人是相當常見的，而且印度醫生常常開重藥（500mg）。

DJ點出第二個台印醫療差別在於醫生，他發現台灣醫生話非常少，DJ推測話少原因或許是語言，看醫生時，基本上只要大概解釋一下自己的病症，醫生就會給你處方，拿著處方、健保卡就可以到藥房拿免費的藥。

當DJ前往藥房拿藥時，醫護人員也都全程用英文向他解釋用藥方法，讓他能輕鬆理解該如何服用藥物。

第三，他注意到台灣醫生喜歡開非常多的藥，每包藥袋裡有各種顏色的藥物，有時都搞不清楚每個藥的作用。

最後，DJ在影片中貼心建議來台外籍人士，台北大部分醫生都會說英文，但若是到了偏鄉地區，可能會有語言溝通問題，但是就盡量解釋自己的狀況、帶台灣朋友、或是用Google翻譯，應該也不會有太大的問題！

影片引起網友熱議，紛紛留言，「台灣的醫療和健保真的是非常完善」、「不管是在是都市或鄉下,台灣醫生的英文程度都很好」、「台灣醫生水準就算説英文不流利但用英文寫出來應該都看的懂喔！」

 

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