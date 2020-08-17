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越南首位奪冠少數民族佳麗　這三點反應了她的獨特

四方報/綜合報導
calendar_today2020-08-17 07:00:00

▲（圖／翻攝自IG）
▲（圖／翻攝自IG）
根據四方報報導，越南舉辦選美比賽多年，對於審美觀大眾普遍有一種既定印象，即皮膚白、精緻五官和凹凸有緻的身材，但曾奪得越南小姐大賽冠軍的赫姮·尼依(H'Hen Niê)卻打破這層框架，成為首位罕見民族、清寒家庭出生和獨特長相的選美皇后，參加環球小姐比賽更進入前5強，人生故事宛如傳奇，蔚為佳話。

赫姮·尼依家庭貧困，是越南埃地族人。從小住在山區，家中有6個兄弟姊妹，為了生存，她受了不少苦，本來14歲時家人就想將她許配給人為妻，但她斷然拒絕並從家中搬到城市半工半讀，求學的過程中從清潔工人到保母她通通都做過，憑著自身努力考入越南對外經濟學院，並且在2014年被人挖掘而成為模特兒。

而她代表越南參加2018年環球小姐比賽時，在30秒發言時，口齒清晰的她發表她的人生故事。（圖／翻攝自IG）
 2017年參加越南小姐比賽時形象是俐落短髮和小麥色皮膚的她，在一排溫柔婉約的佳麗中格外突出，由於獨特的外貌和伶俐的腦袋，讓她成功顛覆審美觀，令評審們為之傾心，創下越南史上首位奪冠的少數民族佳麗的紀錄。

 （圖／翻攝自IG）
而她代表越南參加2018年環球小姐比賽時，在30秒發言時，口齒清晰的她發表她的人生故事：「因為我是少數民族，我的文化要求我要在14歲時結婚，但我沒有，我選擇了教育，我從一無所有到能夠站在這個舞台上。如果我也可以，你一定也做得到。」鼓舞人心的短講贏得眾人掌聲，更刷新越南選美史紀錄，赫姮·尼依成功進入環球小姐最後5強。

最難能可貴的是她在贏得越南小姐選美的獎金後，她將獎金全數捐給慈善機構，讓貧困孩子也有機會去讀書。沒有雄厚的家庭背景教育她成一名知書達禮的名門閨秀，但她靠自己努力成為外貌、實力和內涵兼具的女性，十分值得敬佩和嘉許。她的故事同時鼓舞不少出身貧困家庭的女性，讓她們對未來人生有更多的憧憬與動力。

 

關鍵字

環球小姐 佳麗 越南美女 越南 選美小姐

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