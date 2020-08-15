接受日媒專訪　謝長廷：台灣防疫成功是因實行民主

日本「日經商業」週刊昨（ 14 ）日刊出謝長廷的專訪內容，謝在裡面提到，獨裁的體制下，不利政府的訊息會被隱蔽，但在民主台灣，行政院轄下的中央流行疫情指揮中心每天下午 2 點召開記者會，回答媒體的所有問題，用正確的資料公開說明疫情，這就是民主與專政之間最大的區別，即信息公開。
謝長廷也聲稱， 17 年前由中國廣東省爆發的嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）在東亞各地傳播，經由香港傳入台灣，造成台灣 73 人死亡。台灣從 SARS 的防治經驗中學到，必須要徹底監視新型傳染病的動向、迅速公開所蒐集的資訊，以及超前部署、確立防疫體制，才能有效控制疫情；台灣民眾也了解到疾病的嚴重性，加上政府資訊公開、可獲得民眾信賴，所以民眾願意忍受自由受到某種程度的限制以配合防疫，展現高度的團結力、責任感及合作的意願。
至於台灣此次防疫展現的 IT 實力，謝長廷認為，與民眾對話及資訊公開上靈活運用 IT 、適時表達幽默，是在民主社會才能有的表現，台灣運用 IT 技術，確保資訊公開透明與正確，目的是為了讓民眾願意接受規範，在防疫和民主價值間取得平衡。
專訪刊出後，謝長廷並於個人臉書上表示，最近北京時常宣傳其威權體制的優越性，抑制了新冠肺炎的擴大感染，並舉歐美民主國家疫情擴大，防疫失敗為例來佐證自身説法，但就像他在接受日媒專訪時強調的，「臺灣可以防疫成功，將新冠肺炎病毒造成的傷害壓至最低，最重要是實行民主，政府所有的防疫作為公開透明，獲得人民的信任，人民願意合作團結抗疫。這是民主主義的底力。」