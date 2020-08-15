🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

接受日媒專訪　謝長廷：台灣防疫成功是因實行民主

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-15 06:35:35

▲駐日代表謝長廷近期接受日媒專訪，點出台灣應對新冠疫情的表現之所以受到全球注目，最重要的是因實行民主。（圖／翻攝自日經商業週刊網頁）
▲駐日代表謝長廷近期接受日媒專訪，點出台灣應對新冠疫情的表現之所以受到全球注目，最重要的是因實行民主。（圖／翻攝自日經商業週刊網頁）
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，許多國家或地區紛紛出現第 2 波甚至第 3 波疫情，台灣方面雖然控制得宜，但也不敢因此就大意。美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）日前訪台時，也大力誇讚我方的防疫表現並批評中國隱匿疫情；另一方面，駐日代表謝長廷近期也在接受日媒專訪時，再度為台灣發聲，強調這次新冠疫情台灣防疫之所以受到全球注目，最重要的原因是「實行民主」。

日本「日經商業」週刊昨（ 14 ）日刊出謝長廷的專訪內容，謝在裡面提到，獨裁的體制下，不利政府的訊息會被隱蔽，但在民主台灣，行政院轄下的中央流行疫情指揮中心每天下午 2 點召開記者會，回答媒體的所有問題，用正確的資料公開說明疫情，這就是民主與專政之間最大的區別，即信息公開。

謝長廷也聲稱， 17 年前由中國廣東省爆發的嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）在東亞各地傳播，經由香港傳入台灣，造成台灣 73 人死亡。台灣從 SARS 的防治經驗中學到，必須要徹底監視新型傳染病的動向、迅速公開所蒐集的資訊，以及超前部署、確立防疫體制，才能有效控制疫情；台灣民眾也了解到疾病的嚴重性，加上政府資訊公開、可獲得民眾信賴，所以民眾願意忍受自由受到某種程度的限制以配合防疫，展現高度的團結力、責任感及合作的意願。

至於台灣此次防疫展現的 IT 實力，謝長廷認為，與民眾對話及資訊公開上靈活運用 IT 、適時表達幽默，是在民主社會才能有的表現，台灣運用 IT 技術，確保資訊公開透明與正確，目的是為了讓民眾願意接受規範，在防疫和民主價值間取得平衡。

專訪刊出後，謝長廷並於個人臉書上表示，最近北京時常宣傳其威權體制的優越性，抑制了新冠肺炎的擴大感染，並舉歐美民主國家疫情擴大，防疫失敗為例來佐證自身説法，但就像他在接受日媒專訪時強調的，「臺灣可以防疫成功，將新冠肺炎病毒造成的傷害壓至最低，最重要是實行民主，政府所有的防疫作為公開透明，獲得人民的信任，人民願意合作團結抗疫。這是民主主義的底力。」

關鍵字

謝長廷 民主 日經商業週刊 台灣防疫 駐日代表

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

選前之夜大團結　小英：台灣交給我來顧、高雄交給其邁顧

選前之夜大團結　小英：台灣交給我來顧、高雄交給其邁顧

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽