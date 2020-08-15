華為遭美封殺效應擴大！恐再丟3國市場　排除於5G建設外

綜合外媒報導，中歐國家斯洛維尼亞 14 日剛與美國簽署 5G 安全聲明，將把華為等「不受信任的供應商」排除在該國的 5G 網路之外，美國國務卿蓬佩奧其後表示，這意味斯洛維尼亞將不再受到中國在內的威權主義威脅，在歐洲乃至世界各地，已有越來越多的國家都在做出主權決定，以保護公民的隱私和個人自由。
過去 1 年多來，美國持續遊說各國，勿使用華為的 5G 技術與設備，並積極推動「5G 乾淨網絡」的計劃，並跟波蘭、愛沙尼亞、捷克等東歐國家簽署 5G 安全協議，排除不受信任的供應商。五眼聯盟中的英國、澳洲等，也響應美國封殺華為的決定，英國政府已宣佈該國電信商在今年 12 月 31 日後就不能再採購華為的 5G 設備，已經安裝的設備也需在 2027 年前全數移除。
除了上述國家，有外媒報導稱，近來與中國屢為邊境問題交惡的印度，也傳出有意排除華爲和中興通訊參與印度 5G 建設，或將實施新修訂的投資規定，以國安考量把華為和中興通訊排除在投標資格之外。在這之前，印度已用資安等理由，透過連串行動，禁止逾百款中國 APP 在印度境內的使用。
此外， 1 名美國官員 14 日向《路透社》透露，以色列和美國即將達成 1 項協議，以色列將承諾在其下一代 5G 移動通信網絡中不使用中國的技術，有關備忘錄可能會在幾週內簽署，只允許「可信的供應商」參與其 5G 網絡的建設中。
美國國務院指出，此類行動是為了中國共產黨等專制政權在資料隱私、安全和人權等方面「對自由世界的長期威脅」， 5G 乾淨網絡是為確保各國的電信、雲端、數據分析、行動應用、 5G 技術等不受惡意侵害，這只能透過採用值得信任的供應商、而非受中共等專制政權控制的企業來達到。