川普頒行政命令　限字節跳動90天內出售TikTok在美業務

綜合外媒報導，川普表示「有可靠的證據來源」顯示，字節跳動集團可能會採取某種行動，危害到美國的國家安全，因而要求「字節跳動」出售在美國任何支援 TikTok 運作的資產，並銷毀所有 TikTok 的美國用戶數據，完成後還需向美國外商投資審查委員會（ CFIUS ）通報。
美國財經新聞頻道《 CNBC 》指出，與川普上週頒布的禁令相比，新的行政命令對 TikTok 和其在美國的前景而言，似乎算是好消息，為字節跳動多爭取到 45 天的時間，以達成與微軟或其他潛在買家的買賣。
川普曾在 8 月 6 日引用《國際應急經濟權力法》和《全國緊急狀態法》簽署行政命令，要求字節跳動必須在 45 天內分割 TikTok，同時禁止美國企業在 45 天後與 TikTok 母公司字節跳動及微信（ WeChat ）母公司騰訊交易，若微軟與字節跳動未能在期限內完成交易， TikTok 將面臨全面封殺。
《 CNBC 》並引述《華爾街日報 》的報導，指出 TikTok 明顯利用技術漏洞從 Android 裝置蒐集用戶的 MAC 位址，時間長達 15 個月，因而促使美國參議員要求美國聯邦貿易委員會 ( FTC )對 TikTok 蒐集資料的行為展開調查。
先前微軟已經證實，正和字節跳動協議收購 TikTok 的美、加、紐、澳業務，亦是最有機會得標的買家，交易價值估計介於 100 億至 300 億美元之間。