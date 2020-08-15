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川普頒行政命令　限字節跳動90天內出售TikTok在美業務

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-15 10:14:08update2020-08-15 10:15:38

▲美國媒體報導稱，川普 14 日簽署的最新行政命令，限北京字節跳動公司需於 90 天內出售在美業務。相較於川普 8 月 6 日的禁令, 多了 45 天的寬限期。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體報導稱，川普 14 日簽署的最新行政命令，限北京字節跳動公司需於 90 天內出售在美業務。相較於川普 8 月 6 日的禁令, 多了 45 天的寬限期。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普近日盯上中國應用程式「抖音海外版」( TikTok )，繼先前禁止美企與抖音交易、微軟收購風波後，有外媒報導稱，川普於當地時間週五（ 14 日）再簽行政命令，要求 TikTok 位於北京的母公司「字節跳動」( ByteDance )，要在 90 日內出售 TikTok 在美國的業務，且買家須為美國實體。

綜合外媒報導，川普表示「有可靠的證據來源」顯示，字節跳動集團可能會採取某種行動，危害到美國的國家安全，因而要求「字節跳動」出售在美國任何支援 TikTok 運作的資產，並銷毀所有 TikTok 的美國用戶數據，完成後還需向美國外商投資審查委員會（ CFIUS ）通報。

美國財經新聞頻道《 CNBC 》指出，與川普上週頒布的禁令相比，新的行政命令對 TikTok 和其在美國的前景而言，似乎算是好消息，為字節跳動多爭取到 45 天的時間，以達成與微軟或其他潛在買家的買賣。

川普曾在 8 月 6 日引用《國際應急經濟權力法》和《全國緊急狀態法》簽署行政命令，要求字節跳動必須在 45 天內分割 TikTok，同時禁止美國企業在 45 天後與 TikTok 母公司字節跳動及微信（ WeChat ）母公司騰訊交易，若微軟與字節跳動未能在期限內完成交易， TikTok 將面臨全面封殺。

《 CNBC 》並引述《華爾街日報 》的報導，指出 TikTok 明顯利用技術漏洞從 Android 裝置蒐集用戶的 MAC 位址，時間長達 15 個月，因而促使美國參議員要求美國聯邦貿易委員會 ( FTC )對 TikTok 蒐集資料的行為展開調查。

先前微軟已經證實，正和字節跳動協議收購 TikTok 的美、加、紐、澳業務，亦是最有機會得標的買家，交易價值估計介於 100 億至 300 億美元之間。

關鍵字

川普 業務出售 行政命令 TikTok 90天

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