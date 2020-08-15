美航母雷根號重返南海！進行海上防空行動

雷根號於日前赴東海巡航，於台灣周邊巡弋後，於 14 日重返南海，進行海上防空行動，以確保印太地區的自由、開放。美國太平洋艦隊司令部聲稱，雷根號與神盾巡洋艦安堤坦號（ USS Antietam ）、驅逐艦馬斯廷號（ USS Mustin ）、神盾驅逐艦佩拉爾塔號（ USS Rafael Peralta ），以及艦載機聯隊，聯合進行飛行任務及海上行動演習。
聲明並指，此次訓練包括空對空作戰、戰鬥搜索與救援，以及防空演習，以提高聯合部隊應對區域突發事件和保持戰鬥準備的能力。此外，來自關島安德森空軍基地（ Andersen Air Force Base ）的 B-1B 轟炸機，也特別與雷根號航空母艦戰鬥群一同進行海上聯合作戰訓練，強化聯合準備的反應能力。
美國海軍司令表示，確保聯合部隊的反應力和殺傷力，對維持自由和開放的印太地區至關重要，美國海軍會定期與印太地區的其他美國軍事分支進行作戰和演習，以保持反應敏捷、靈活的戰鬥準備，並兌現與區域盟友、夥伴之間相互防禦協議的持久承諾。
雷根號於本月 美國衛生部長阿薩爾( Alex Azar )訪台期間進入東海巡弋，展開艦載機的相關訓練， 13 日駛離東海， 14 日進入南海展開海上聯合作戰訓練。