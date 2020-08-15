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美航母雷根號重返南海！進行海上防空行動

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-15 12:09:00update2020-08-15 12:10:55

▲雷根號重返南海。圖為 F/A-18E 超級大黃蜂戰機 14 日準備從雷根號起飛之照片。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊司令部官網）
▲雷根號重返南海。圖為 F/A-18E 超級大黃蜂戰機 14 日準備從雷根號起飛之照片。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊司令部官網）
美中緊張局勢升溫，雙方頻頻於印太地區進行角力，中國國防部 13 日並宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，美軍也火速從美國本土派出軍機進駐位於日本沖繩的嘉手納空軍基地，並出動軍機在台灣海峽南側巡弋。美國太平洋艦隊司令部最新聲明指出，雷根號航空母艦( USS Ronald Reagan )戰鬥群已重新進入南海，進行海上防空作戰訓練，以提高應對區域突發事件和戰鬥準備的能力。

雷根號於日前赴東海巡航，於台灣周邊巡弋後，於 14 日重返南海，進行海上防空行動，以確保印太地區的自由、開放。美國太平洋艦隊司令部聲稱，雷根號與神盾巡洋艦安堤坦號（ USS Antietam ）、驅逐艦馬斯廷號（ USS Mustin ）、神盾驅逐艦佩拉爾塔號（ USS Rafael Peralta ），以及艦載機聯隊，聯合進行飛行任務及海上行動演習。

聲明並指，此次訓練包括空對空作戰、戰鬥搜索與救援，以及防空演習，以提高聯合部隊應對區域突發事件和保持戰鬥準備的能力。此外，來自關島安德森空軍基地（ Andersen Air Force Base ）的 B-1B 轟炸機，也特別與雷根號航空母艦戰鬥群一同進行海上聯合作戰訓練，強化聯合準備的反應能力。

美國海軍司令表示，確保聯合部隊的反應力和殺傷力，對維持自由和開放的印太地區至關重要，美國海軍會定期與印太地區的其他美國軍事分支進行作戰和演習，以保持反應敏捷、靈活的戰鬥準備，並兌現與區域盟友、夥伴之間相互防禦協議的持久承諾。

雷根號於本月 美國衛生部長阿薩爾( Alex Azar )訪台期間進入東海巡弋，展開艦載機的相關訓練， 13 日駛離東海， 14 日進入南海展開海上聯合作戰訓練。

關鍵字

美國 重返南海 中國 台灣 雷根號航母

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