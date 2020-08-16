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蔡英文推台美FTA　美智庫：美豬牛禁令若有解是好時機

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-16 13:14:53

▲美國專家認為蔡英文總統12日的演說，釋出有意解決美豬牛進口限制問題，現在是FTA談判的好時機。圖為蔡英文總統。（資料照/總統府提供）
▲美國專家認為蔡英文總統12日的演說，釋出有意解決美豬牛進口限制問題，現在是FTA談判的好時機。圖為蔡英文總統。（資料照/總統府提供）
美國之音》15 日報導，總統蔡英文在對美國哈德遜研究所（ Hudson Institute ）、華府智庫美國進步中心（ CAP ）的演說中，呼籲美國啟動自由貿易協定（ FTA ）談判，準備審視美豬美牛議題。美國智庫專家認為，蔡英文給予正在解決美豬牛進口議題，自由協定前景看好，現在正是雙方協議的時刻。

總統蔡英文在 12 日透過視訊對美國智庫發表演說，表示她第二個任期最重要的兩個優先事項分別是：台美安全合作、推動自由貿易協定。

蔡英文指出，過去幾個月，雙方企業加大投資、台積電宣布在亞利桑那設廠，台美都已認知到確保經貿、供應鏈安全的重要性。推動自由貿易協定需要有清楚的規劃，過去貿易關係受阻於「技術性」問題而未能持續推進，蔡政府有決心依照科學標準，在照顧台灣人民的同時，克服問題與美國建立緊密經貿關係。

報導指出，所謂「技術問題」是台灣對美國豬肉、牛肉因含萊克多巴胺（ Ractopamine ）瘦肉精而做出的進口限制。日前美國貿易代表萊特海澤（ Robert Lighthizer ）曾在回拒國務院提案推動台美 FTA 時解釋，台灣「保護主義的壁壘」是主要原因。

▲蔡英文12日晚間在與美國智庫的視訊會議中提到「有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」，被解讀為是在為美豬、美牛議題暖身。（資料圖／NOWnews）
▲蔡英文12日晚間在與美國智庫的視訊會議中提到「有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」，被解讀為是在為美豬、美牛議題暖身。（資料圖／NOWnews）
美國保守智庫傳統基金會亞洲項目主任洛曼（ Walter Lohman ）認為，蔡英文的演說代表台灣正在審視美豬牛肉進口議題。深化台美投資關係勢必得解決這個問題，若蔡英文的演說呼應萊特海澤，給出有意排除障礙的信號，那 FTA 的前景非常看好。

洛曼指出，台美關係各方面都來到 1979 年最好時刻，除了自由貿易協定。因此，他推測，蔡英文可能正在等待美方的回應才會跨出那一步，因為台美都認知到協定的重要性，現在正是雙方展開協商的好時機，貿易協定可以在戰略上顯示美國對台灣的強力支持，也會鼓勵其他和台灣沒有外交關係的國家，如日本、跨太平洋夥伴（ TPP ），加強台灣長期安全。

傳統基金會外交政策研究副總裁卡拉方諾（ James Jay Carafano ）也同意現在正是談判的時候。卡拉方諾 12 日向《福斯新聞》（ Fox News ）表示，北京希望以壓迫香港的方式恫嚇台灣，更在衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台期間派出軍機騷擾，川普政府此時應該進一步加強支持台灣。

卡拉方諾認為，與台灣簽署 FTA 能對北京發出強烈訊息，也能增加雙方經濟利益，呼籲川普政府如果認為台灣應該解決某些壁壘才能進行協商，那至少應該表態只要台灣方面的壁壘消除，談判就可以立即開始，讓作為民主社會的台灣能夠解決艱難的貿易問題。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲專家分析，蔡英文表示有意解決美豬牛肉進口問題，推測正在等待美方回應才會採取下一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自
▲美國貿易代表萊特海澤日前以「保護主義壁壘」為由，拒絕國務院提出推動台美 FTA 的提案。（圖／翻攝自 US Drovers ）
 

關鍵字

台美FTA TPP 自由貿易協定 蔡英文 美豬美牛

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