台灣是美中競爭中心　《華爾街日報》：應列大選重要議題

《華爾街日報》指出，台灣長期以來被認為是美國在太平洋的重要同盟，如果美國允許台灣正式或者實際上被中國控制，那麼向越南等盟國將會懷疑美國對獨立的承諾，改向中國靠攏。接著，如果中國能夠動搖日本這樣的堅定盟友，那麼共產黨將會在東亞地區建立霸權。
除了在傳統地理戰略上具重要意義，其台灣的技術實力，如半導體大廠台積電，更鞏固了舉足輕重的地位。今夏台積電的股票飆升，而總部位於美國的英特爾（ Intel ）同時宣布可能退出半導體芯片製造業，這讓台灣處於美中科技戰的中間。
不論是中國華為還是美國都在爭取台積電的支持，台積電宣布在亞利桑那州設廠，美國的制裁可能使得中國無法向台積電購買芯片。哈佛大學國際關係學者艾里森（ Graham Allison ）推測，北京可能因此想透過武力控制台灣島。
在中國不斷在台灣周遭進行軍事演習，下一任美國總統可能要面臨脅迫或是襲擊等國安危機。川普政府已經批准 F-16 戰機售台，並派遣衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台。但川普衝動、反覆的性格仍讓外接擔憂。
而拜登方面，最有可能加入川普先前退出、中國為非會員國的《跨太平洋貿易夥伴關係》（ TPP ），並進行重新談判，為台灣加入聯盟鋪路。拜登最大的問題是，他可能會重回歐巴馬時期的對策，以和台灣保持距離避免激怒中國。若拜登檔選，他的外交政策顧問布林肯（ Antony Blinken ）最有可能擔任高層，而布林肯在 5 月時曾表示，希望美國在中國與台灣的關係中能夠「恢復平衡」，他甚至沒有透露拜登是否會在當選後致電蔡英文。
《華爾街日報》進一步指出，拜登數十年來傾向外交鴿派，在 2001 年甚至批評前總統小布希（ George W. Bush ）對保衛台灣的承諾激怒中國，而最有可能在擔任拜登國防部長的佛勞諾（ Michèle Flournoy ）近期表示，美國應該在西太平洋加強震懾力。
美國自貿易戰開始，與中國的關係逐漸緊張。上個月美國關閉中國駐休士頓總領事館，指控中國利用外交權利在美進行間諜活動，中國也關閉了美國駐成都領事館作為報復。香港實施《港區國安法》後，美國也大動作宣布對損害香港人權自由的中港 11 名官員實施制裁，包含香港特首林鄭月娥；中國外交部也宣布制裁 11 位美方人士反擊。
《華爾街日報》指出，總統候選人必須要拋棄陳腔濫調，對台灣議題表態，讓選民了解下屆總統將如何處理這個位於美中競爭中心的島嶼。