🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

台灣是美中競爭中心　《華爾街日報》：應列大選重要議題

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-16 14:20:55

▲美國《華爾街日報》指出台灣議題應列為總統大選重要議題，並分析兩位候選人的可能的對中立場。（圖／翻攝自ABC News ）
▲美國《華爾街日報》指出台灣議題應列為總統大選重要議題，並分析兩位候選人的可能的對中立場。（圖／翻攝自ABC News ）
美國《華爾街日報》 14 日發表社論聚焦 11 月的總統大選，以「川普、拜登以及台灣」為題，指出香港壹傳媒創辦人黎智英（ Jimmy Lai ） 10 日遭到逮捕後，北京的強硬派下一步將對台灣採取行動，總統大選的結果將會在未來 4 年影響台灣，美國對台灣的承諾不應該只在選舉期間出現，台灣處在兩大強權對抗的中心，美國選民有權了解屆總統如何處理。

《華爾街日報》指出，台灣長期以來被認為是美國在太平洋的重要同盟，如果美國允許台灣正式或者實際上被中國控制，那麼向越南等盟國將會懷疑美國對獨立的承諾，改向中國靠攏。接著，如果中國能夠動搖日本這樣的堅定盟友，那麼共產黨將會在東亞地區建立霸權。

除了在傳統地理戰略上具重要意義，其台灣的技術實力，如半導體大廠台積電，更鞏固了舉足輕重的地位。今夏台積電的股票飆升，而總部位於美國的英特爾（ Intel ）同時宣布可能退出半導體芯片製造業，這讓台灣處於美中科技戰的中間。

不論是中國華為還是美國都在爭取台積電的支持，台積電宣布在亞利桑那州設廠，美國的制裁可能使得中國無法向台積電購買芯片。哈佛大學國際關係學者艾里森（ Graham Allison ）推測，北京可能因此想透過武力控制台灣島。

▲台積電證實擬斥資120億美元赴美設廠，將於2021年動工、2024年開始量產，屆時將創造1,600個高科技專業工作機會。(圖／NOWnews資料照片)
▲台積電證實將於美國設廠，預計在2021年動工、2024年開始量產。(圖／NOWnews資料照片)
在中國不斷在台灣周遭進行軍事演習，下一任美國總統可能要面臨脅迫或是襲擊等國安危機。川普政府已經批准 F-16 戰機售台，並派遣衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）訪台。但川普衝動、反覆的性格仍讓外接擔憂。

而拜登方面，最有可能加入川普先前退出、中國為非會員國的《跨太平洋貿易夥伴關係》（ TPP ），並進行重新談判，為台灣加入聯盟鋪路。拜登最大的問題是，他可能會重回歐巴馬時期的對策，以和台灣保持距離避免激怒中國。若拜登檔選，他的外交政策顧問布林肯（ Antony Blinken ）最有可能擔任高層，而布林肯在 5 月時曾表示，希望美國在中國與台灣的關係中能夠「恢復平衡」，他甚至沒有透露拜登是否會在當選後致電蔡英文。

▲加州民主黨參議員賀錦麗為拜登的副總統人選。（圖／翻攝Hilary
▲拜登過去的「鴿派」作為，令《華爾街日報》社論質疑其將來的對中政策。右為拜登的副總統人選，加州民主黨參議員賀錦麗。（圖／翻攝Hilary Clinton推特）
《華爾街日報》進一步指出，拜登數十年來傾向外交鴿派，在 2001 年甚至批評前總統小布希（ George W. Bush ）對保衛台灣的承諾激怒中國，而最有可能在擔任拜登國防部長的佛勞諾（ Michèle Flournoy ）近期表示，美國應該在西太平洋加強震懾力。

美國自貿易戰開始，與中國的關係逐漸緊張。上個月美國關閉中國駐休士頓總領事館，指控中國利用外交權利在美進行間諜活動，中國也關閉了美國駐成都領事館作為報復。香港實施《港區國安法》後，美國也大動作宣布對損害香港人權自由的中港 11 名官員實施制裁，包含香港特首林鄭月娥；中國外交部也宣布制裁 11 位美方人士反擊。

《華爾街日報》指出，總統候選人必須要拋棄陳腔濫調，對台灣議題表態，讓選民了解下屆總統將如何處理這個位於美中競爭中心的島嶼。

▲《華爾街日報》社論分析，美國對中態度轉為強硬，反映的是藍領選民、社會精英的共識。（圖／翻攝自
▲川普日前公開表示，自己和中國國家領導人習近平「已經沒有好關係了」。（圖／翻攝自 Reason Magazine ）
 

關鍵字

川普 美中關係 華爾街日報 拜登 台灣

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽