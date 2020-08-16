中國破紀錄買大量美國農產品　川普：是為了讓我高興

川普政府，將華為、海康威視等 5 家中國公司列為「經濟黑名單」，川普日前簽署行政命令要求中國字節跳動在 90 天內出售 TikTok 在美國的業務，記者以阿里巴巴為例，詢問川普是否會限制更多中國企業，川普回應政府確實有在考慮這件事。
週六（ 15 ）正好是美中第一階段貿易協定生效 6 個月，川普在紐澤西州舉行記者會時表示，中國上週購買了有史以來最多的玉米，還有大量的大豆和牛。川普補充，「中國一直購買很多東西，他們這麼做是為了讓我高興」。
《 CNBC 》週五（ 14 ）引述前國家經濟委原副主任威廉姆斯（ Clete Willems ），稱貿易協議不僅僅是購買更多美國商品，協議內容是一個完整的架構，規範智慧財產、金融服務、進入市場，使中國調整農產品的採購限制。威廉姆斯表示，這是為什麼中國減少採購之後，美國仍然對協議感到高興。
美國農業部週四（ 13 ）在一份報告中寫道，從今年 9 月 1 日銷售年度開始，近 40 萬公噸的大豆將銷往中國「未知的目的地」，上一個銷售年度是 46.4 萬噸。而玉米購買量為 11 萬噸；當前銷售年度美國輸往中國的玉米共 95.9 萬噸，遠高於去年的 21.8 萬噸。