中國首支新冠疫苗獲「官方專利」　共軍團隊聯合藥廠研發

綜合中國媒體報導，中國國家知識產權局公告，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士及藥廠「康希諾生物」團隊聯合聲報的「一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗」（ Ad5-nCoV ）已被授與專利。
根據專利公告摘要，該疫苗在小鼠（實驗鼠）和豚鼠（天竺鼠）的實驗上均有良好的免疫原性，能在短時間內誘導機體產生強烈的細胞及體液免疫反應。此外，疫苗在製造上快速簡便，可在短時間內大規模生產用於應對突發疫情。
《央視》軍事報導指出，疫苗獲得專利同日（ 11 ），率領團隊的工程院院士陳薇獲得「人民英雄」國家榮譽稱號。而參與疫苗研發的「康希諾生物」8 月 13 日正式上市，股價開盤大漲 124%，收盤漲幅 87%，收報 393.11 元（人民幣）／股，是中國 A 股（人民幣普通股票）史上發行價第二高的股票，被稱為「新冠疫苗第一股」。
這批疫苗在中國內、國外分別進入第一期、第二期臨床測試。同《央視》先前的報導，中國內接受第一期臨床試驗的 108 名志願者，已經全部結束集中醫學觀察且「健康狀況良好」，第二期臨床測試增加至 508 人。
中國日前網路上流傳「北京生物製藥」生產的新冠病毒疫苗價格 2 支 1000 元人民幣（約台幣 4200 元），北京有些醫護人員、經常出國的公司員工，已經簽署「保密協議」施打疫苗；也有傳言稱「武漢生物製品研究所」的疫苗 1 支 498 人民幣（約台幣 2106 元），共打 3 支。
中國《 21 世紀經濟報》稱疫苗有效時間理論上為 5 至 6 年，提供疫苗的藥廠表示目前不接受個人接種，但實際有效時間「還沒有數據」；中國其他媒體也向武漢生物製品研究所查詢後得知，疫苗目前已經進入第三期試驗階段，準備好大量生產，但還未上市，也未公佈價格。
另一方面，日前在疫苗開發上獲得重大進展的俄羅斯，當地 16 日流行病學國家研究中心主任金茨堡表示，國內研發的疫苗「衛星 V 」（ Sputnik V ）待 2 至 3 週的臨床試驗後，最快在 1 個月後可開始大規模接種疫苗，國內已有數萬名的志願者參與試驗。根據公開消息，「衛星 V 」需注射 2 次，預計可以讓接種者擁有 2 年的免疫力。
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