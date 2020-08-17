萬人籲解散國會修憲　泰國爆近6年最大規模抗議

學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）7月18日晚間發起活動，號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議政府施政，並提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。
當天聚集2000多人，為2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。隨後在全泰國各地掀起大小不一的學生抗議浪潮。
由自由青年轉型而成的自由人民（Free people）今天晚間再度在民主紀念碑前舉行大型集會，重申3個訴求，並期許泰國實現真正的君主立憲制。
人群傍晚開始聚集，至晚間7時左右，現場人數已經破萬，遠超過7月18日的抗議人數。民眾高喊「總理下台」口號，舞台上的主持人則高喊著「這就是人民的力量」。
在此之前，8月10日晚間，3000多名泰國學生和抗議人士聚集在法政大學（Thammasat University）位於曼谷北郊的蘭實（Rangsit）校區，當晚有學生代表公開在台上提出改革王室的訴求。
泰國有嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），泰國刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。
民眾公開要求改革王室非常罕見，10日晚間的學生抗議活動觸碰了敏感的王室議題。今天晚上的集會是自10日之後最大型的集會，各界高度關注。
由於擔心支持王室的人和抗議人士起衝突，泰國警方嚴陣以待在現場布置上百警力。儘管有少數支持王室的人到場抗議，但沒有和參與示威的民眾起衝突。（編輯：馮昭）1090816