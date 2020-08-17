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全面圍堵！美國兩黨議員再推新法 力阻中共於南美擴張

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-17 06:26:17

▲美中關係日趨緊張，外媒報導稱，美國兩黨議員於 14 日再度提出新法案，力阻中共於南美地區擴張，全面圍堵。示意圖。（圖／翻攝自 CNBC 新聞網）
▲美中關係日趨緊張，外媒報導稱，美國兩黨議員於 14 日再度提出新法案，力阻中共於南美地區擴張，全面圍堵。示意圖。（圖／翻攝自 CNBC 新聞網）
美中關係持續緊張，美國除了在兩岸、 5G 資安等議題遊說盟國對抗北京外，還力阻中共於其它地區的勢力擴張。美國參議院外交關係委員會（ Senate Foreign Relations Committee ）兩黨議員 14 日合作推出名為《提升美洲國家競爭力、透明度和安全法》( Advancing Competitiveness, Transparency, and Security in the Americas Act )的法案，以強化美國與南美洲國家的合作，應對中國在該地區的經濟、政治、安全和情報活動。

綜合《美國之音》等外媒報導，該法案是由美國參議院外委會首席民主黨成員梅南德斯（ Sen. Bob Menendez, D-NJ ）率領該委員會參議員盧比歐（ Sen. Marco Rubio, R-FL ）、參議員卡丁（ Sen. Ben Cardin, D-MD ）、參議員克魯茲（ Sen. Ted Cruz, R-TX ）和參議員凱恩（ Sen. Tim Kaine, D-VA ）等多位兩黨成員，於已過週五（ 14 日）推出，目標鎖定增強拉美國家的經濟競爭力，並解決拉美國家以監控、侵犯人權等問題。

更重要的是，梅南德斯在聲明中提到，兩黨立法除了加強美國在西半球經濟參與和外交影響力、鞏固美國與該地區國家的歷史聯繫以外，也是防止北京「掠奪性」的經濟行為和對他們基礎設施的風險，確保中國在該地區的強大存在，不會破壞美國幾十年所協助推動的民主價值觀和普世人權。

盧比歐也指出，隨著中國政府和中國共產黨繼續在西半球地區擴大「一帶一路」倡議和債務陷阱外交，美國必須解決這一挑戰在地區所構成的威脅，因為「中國共產黨的最終目標是用經濟力量取代美國和我們國家所發揮的作用」。參議員卡丁則表示，「抗衡中國企圖施加影響的最好辦法就是加強美國的全球接觸，必須明確表示美國不會從其區域或雙邊關係中退出。」

▲美國友台參議員盧比歐已多次在美國國會提出反對中共的法案，還因此被北京列入制裁名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國友台參議員盧比歐已多次在美國國會提出反對中共的法案，還因此被北京列入制裁名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
該法案涉中內容也包含，撤銷並禁止向涉及中國政府和中國國有實體的欺詐性商業行為的個人發放簽證，擴大有關中國在拉美地區各領域情報活動的報告，同時要求美國駐拉美和加勒比地區國家的所有使領館增設任命 1 名中國接觸事務官。

美國自川普總統上任後，與中國的衝突日趨白熱化，華府主張中國威脅、大國競爭，不僅在貿易、媒體、資訊安全等方面全面與北京開戰，也積極拉攏各盟國以抗中，包括禁止中國科技大廠華為參與各國的 5G 建設等；而北京亦不甘示弱，頻頻反擊。雙方的角力逐漸演變成各國選邊站的狀況，加上新冠疫情、 2020 總統大選因素影響，美國似乎也在加速其腳步，力圖於全球層級圍堵中共。

 

關鍵字

南美地區 美國 擴張 中共 兩黨議員

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