嗆聲不成反幫川普助選？外媒分析中國「戰狼外交」走向

《紐約時報》指出，為了不讓過度的民族主義損害中共全球形象，或導致大國之間的緊張局勢朝無法控制的方向發展，也因為川普已將對中關係作為其競選活動的重點，美中關係處於危險關頭，中國內部也出現不同的聲音，認為不該讓民族主義或一頭熱過度影響其外交政策，反讓強硬言論取代理性的外交。
雖然北京不願意讓步或顯得軟弱，也對大多數美方所謂的制裁措施都做出實際回應，但在反擊的同時，北京也透過中國外交部長王毅遞出橄欖枝，強調中方準備「隨時、隨地、在任何層級」與華府會談，連中共中央政治局委員楊潔篪、駐美大使崔天凱、副外交部長樂玉成等高官也曾發聲附和，向美國發出信號，希望能平靜處理兩國之間的問題。
此外，中國一連串「戰狼式」的激進舉動，雖然主要是針對美國，但也引發了與印度，英國，加拿大和澳洲等其他國家的反感，隨著中國發現自己越來越被孤立，中國國家主席習近平可能正試圖緩和對抗的形象。
不過報導也指出，除非北京確切提出承諾，就南海軍事緊張或習近平對香港的鎮壓等問題提出具體建議，否則川普政府不太可能聽從停火的呼籲，而北京的外交收斂能持續多久也不得而知；或許正如中國人民大學的美國研究專家所說的那樣，沒有具體的取捨就無法避免重大衝突。待 2 個多月後美國總統大選結束，北京的對美立場或將視白宮新主子是誰，再次做出調整。
《南華早報》則引述學者分析表示，北京認為美國應該容納 1 個擁有不同政治，經濟和價值體系的強大國家，但從華府的角度來看，北京在全球體系中尋求影響力，此舉是試圖侵蝕多年盛行的自由市場原則和民主價值。另有意見指出， 2 國之間的衝突常被認為是涉及文化，經濟發展和政治制度的差異，但這樣的分類並沒有真的抓住重點，而是美中都視彼此是真正的威脅，根本問題在於霸權地位被挑戰，以及全球勢力版圖的變化。