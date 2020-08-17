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自稱不重虛名「主動」退劍橋名銜　學運女神周庭狠酸林鄭

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-17 09:02:18

▲香港特首林鄭月娥近日宣布「主動」退回劍橋名譽院士的決定，並附上自己先前於康河河畔的留影。（圖／翻攝自林鄭月娥臉書）
▲香港特首林鄭月娥近日宣布「主動」退回劍橋名譽院士的決定，並附上自己先前於康河河畔的留影。（圖／翻攝自林鄭月娥臉書）
香港自去年爆發反送中運動以來，特首林鄭月娥的民調滿意指數持續下探，香港內部和海外都傳出要求英國撤銷其家人的英國國籍，以及英國名校榮譽院士頭銜的聲浪。林鄭於 15 日晚間在個人臉書粉專上發文，聲稱自己從不看重名譽院士的「虛名」，但對於外界「莫須有」的指控十分失望，故把自己劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜退回。此舉再度引起香港網友討論，近日一度被捕的「學運女神」周庭也在臉書開酸，諷刺林鄭過於自我中心。

綜合港媒報導，林鄭月娥表示，自從去年「修例風波」（反送中風波）以來，英國劍橋大學沃爾森學院的現任院長即承受了來自部分英國政客和媒體、團體的壓力，要求學院取消林鄭的名譽院士，雖然自己去年底就已致函院長詳加解釋，但院方仍認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等。

林鄭強調，她對這些「虛名」從不看重，但對於這些「莫須有」的指控，院長卻沒有提出任何證據，就以道聽塗說的態度對她進行誣蔑，她除了感到十分失望外，也難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜「退回」。

支持林鄭的網友紛紛在下方為她留言打氣，但也引來不少泛民人士批評，上週剛被港警逮捕、隨後又釋放的前香港眾志副秘書長周庭，就在臉書上轉貼林鄭月娥的貼文，諷刺道：「林鄭就好似啲港女咁，接受唔到俾人飛，一定要自己主動飛人，攞返個尾彩。Btw張相好似去緊拜山咁」，意即林鄭就好像香港潮語中所說的「港女」（意指自命不凡、拜金、漠視他人權利）一樣，不能接受被人甩，一定要自己主動甩人，討回個面子，並嘲笑林鄭隨文附的相片一副要去拜山祭祖的樣子。

▲前香港眾志副秘書長周庭在臉書上猛酸林鄭月娥「主動」退回劍橋院士的決定。（圖／翻攝自周庭臉書）
▲前香港眾志副秘書長周庭在臉書上猛酸林鄭月娥「主動」退回劍橋院士的決定。（圖／翻攝自周庭臉書）
香港資深媒體人區家麟也撰文指出，林鄭月娥「主動退回」的根本不只是 1 個名譽院士的頭銜，還有香港人曾經珍惜的一切，包含香港的特殊地位和一國兩制，以及香港身為國際都會的光芒；並直言林鄭為了討好習帝（習近平），不顧百萬人抗議，主動發起送中法，結果就是社會被撕裂、殘局難以收拾。文末，區家麟重話狠批：「林鄭主動退回一個人之所以為人的資格」、「歷史不會一笑置之，歷史不會讓你輕輕的走」。

關鍵字

周庭 香港 林鄭月娥 劍橋名譽院士 退回

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