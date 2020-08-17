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索馬利亞高檔飯店遭猛攻　10平民喪命1特警殉職

中央社
calendar_today2020-08-17 11:03:39update2020-08-17 11:04:13

▲索馬利亞 1 間海濱飯店， 16 日驚傳遭武裝份子攻擊，已造成 10 名平民身亡、 1 名警察殉職。（圖／美聯社／達志影像）
▲索馬利亞 1 間海濱飯店， 16 日驚傳遭武裝份子攻擊，已造成 10 名平民身亡、 1 名警察殉職。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社摩加迪休16日綜合外電報導）索馬利亞官員告訴法新社，首都摩加迪休（Mogadishu）一間高檔海濱飯店今天遭「青年黨」（Al-Shabaab）武裝分子使用槍械和炸彈攻擊，造成10名平民身亡，1名警察殉職。

資訊部發言人歐瑪（Ismael Mukhtaar Omar）表示，摩加迪休利多海灘（Lido Beach）地區的「精英飯店」（Elite Hotel）今天傍晚遭5名攻擊者猛攻，安全部隊花了4小時重新取得控制權。

歐瑪告訴法新社：「10人喪命，5名好戰分子也遭擊斃，另有1名索馬利亞特種警察殉職。」

目前還不清楚索馬利亞安全部隊是如何設法結束這場飯店圍攻並擊斃攻擊者；據說攻擊者一度挾持人質。

今天稍早圍攻仍在進行時，一名安全部隊消息人士在匿名情況下告訴法新社，一名攻擊者在揭開這起攻擊案序幕的汽車炸彈爆炸中身亡，另有2人在槍戰中喪命。現場救護車人員通報至少有28人受傷。

索馬利亞官方松納新聞社（SONNA）指出，救援行動約在午夜結束，共救出205人，飯店現場安全部隊指揮官卡羅爾（Farhan Qarole）表示，其中包括部長、國會議員和平民。

目擊者表示，攻擊案始於一場劇烈爆炸，民眾紛紛逃離現場，可以聽見飯店傳出槍響。

目擊者阿丹（Ali Sayid Adan）說：「爆炸非常劇烈，我可以看見現場冒出煙霧。當下一片混亂，很多人紛紛從附近建築物逃出來。」

任職資訊部的阿里（Hussein Ali）說，資訊部官員阿布迪（Abdirasak Abdi）也在死者名單中。

路透社提到，精英飯店由國會議員、前財政部長諾爾（Abdullahi Mohamed Nor）所有，許多政府官員和索馬利亞僑胞經常光顧。

根據賽德情報集團（SITE Intelligence Group）翻譯的聲明內容，活躍於索馬利亞的青年黨承認犯下這起攻擊案。

青年黨聲明還表示，旗下戰士在「尋求殉難行動」期間「掌控了這間飯店」。

索馬利亞前總統巴瑞（Siad Barre）軍政府於1991年遭推翻，國家開始陷入混亂，部族之間交戰多年，隨後青年黨崛起，一度掌控索馬利亞大片地區和首都摩加迪休。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090817

關鍵字

索馬利亞 傷亡 武裝份子 攻擊 高級飯店

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