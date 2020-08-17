疫情期間狂推App「學習強國」　積分考核加強全民習思想

《寒冬》報導指，即使是在新冠肺炎期間，中國當局仍透過積分制，加強黨員和普通民眾對「習近平中國特色主義思想觀點」的認識。據公開資料，學習強國主關機關為中央宣傳部，是以《習近平新時代中國特色社會主義》為主要內容的學習平台，同時還有新聞、通訊、社群等功能，於 2019 年初正式上線。
廣東省茂名市一名教師表示，學校三不五時就要檢查他們的「學習進度」，因此大家都要過著每天賺積分的日子。更有教師稱自己壓力大到，睡覺前確認學習強國是不是積分達標，會感到心慌、緊張。
3 月，中國疫情尚未緩和時，廣西傳出有政府部門向當地教育局和其他公共機構下發通知，要求將這款 App 從黨員延伸至群眾，利用媒體進行宣傳，擴大「學習強國」平台的覆蓋面和影響力，達到「縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、無死角」。
《寒冬》表示，各地方政府不僅通過黨員、公務員、教師和其他在公共部門工作的人員都得使用學習強國賺積分，甚至可能影響到升遷；一般民眾則能夠透過積分，享受一些優惠或是社會福利。
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