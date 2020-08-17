🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

香港碼頭爆疫情！疑休息室環境惡劣、多人密集共用惹禍

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-17 11:34:33

▲香港葵涌貨櫃碼頭近日接連爆發新冠肺炎群聚感染，被認為與碼頭工人休息室狹窄、空氣不流通的惡劣環境有關。示意圖。（圖／翻攝自香港 01 ）
▲香港葵涌貨櫃碼頭近日接連爆發新冠肺炎群聚感染，被認為與碼頭工人休息室狹窄、空氣不流通的惡劣環境有關。示意圖。（圖／翻攝自香港 01 ）
香港的第 3 波新冠疫情仍在持續，其中葵涌貨櫃碼頭感染群已累計 55 名職員染疫，光在 16 日就新增了 34 起確診，消息指出，主要是因為工人的休息室環境太過狹窄、空氣不流通，卻有多人擠在裡頭睡覺、飲食甚至如廁，與環境受到污染有一定程度的關係。

綜合香港媒體報導，葵涌貨櫃碼頭病例中，多數都與「宏記港務操作有限公司」有關，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，宏記的休息室有超過百人在共用，員工會在裡面吃飯、洗澡、如廁及睡覺，密閉空間導致疫情爆發，宛如「重災區」。

香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌 17 日表示，工人會共用床架，相關工人都可能屬密切接觸者，最好全體都接受檢測，而碼頭受疫情影響的部分也應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少人流聚集。

有知情人士向港媒透露，碼頭公司的休息室，大多數的設備都相當殘舊、環境狹窄，衞生情況惡劣，為病毒滋生提供了絕佳的溫床，甚至傳出有公司在疫情爆發後將貨櫃改裝成臨時休息室，但衛生條件仍然不理想，也讓香港職工會代表搖頭，批評碼頭休息室的環境與集中營差不多：「床褥是共用的，枕頭是自己的，這個睡完下個又去睡，有時觸摸鼻、嘴，可能就這樣感染。應該要設法改善環境，但同時仍讓工人有合適的地方休息，因為工時很長。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

貨櫃碼頭 群聚感染 香港 休息室 新冠肺炎

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽