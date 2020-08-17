香港碼頭爆疫情！疑休息室環境惡劣、多人密集共用惹禍

綜合香港媒體報導，葵涌貨櫃碼頭病例中，多數都與「宏記港務操作有限公司」有關，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，宏記的休息室有超過百人在共用，員工會在裡面吃飯、洗澡、如廁及睡覺，密閉空間導致疫情爆發，宛如「重災區」。
香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌 17 日表示，工人會共用床架，相關工人都可能屬密切接觸者，最好全體都接受檢測，而碼頭受疫情影響的部分也應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少人流聚集。
有知情人士向港媒透露，碼頭公司的休息室，大多數的設備都相當殘舊、環境狹窄，衞生情況惡劣，為病毒滋生提供了絕佳的溫床，甚至傳出有公司在疫情爆發後將貨櫃改裝成臨時休息室，但衛生條件仍然不理想，也讓香港職工會代表搖頭，批評碼頭休息室的環境與集中營差不多：「床褥是共用的，枕頭是自己的，這個睡完下個又去睡，有時觸摸鼻、嘴，可能就這樣感染。應該要設法改善環境，但同時仍讓工人有合適的地方休息，因為工時很長。」
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