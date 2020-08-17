越南打工妹嫁皇室　不靠長相用這點收服王子

出生於1992年12月28日，Marie Hoa Chevallier是一位越南與法國混血的90後女孩，爸爸來自法國、媽媽則為越南裔，出生平凡的她自年輕起就自己打工賺生活費，後來更因父親早逝，為分擔母親家計壓力而四處打工，從收銀員、售票員到教法文都做過，可謂經驗相當豐富。不過，似乎就是這份踏實但堅強的特質讓她擁有與眾不同的魅力，在大學時就讓摩納哥皇室王子Louis Ducruet為她著迷。
兩人的愛情故事從歐洲知識經濟與管理學院（或稱SKEMA商學院）校園中展開。他們都是該校學生，在開學前某天，Louis在坎城一間酒吧看見了Marie，並對她留下深刻的印象。開學後他在校園中偶遇Marie，立刻認出她來。
他接受外媒採訪時笑說，由於他生性害羞，因此足足拖磨了六個月才鼓起勇氣上前搭話。不過，兩人相識後很快便墜入愛河，後來又一起到美國西卡羅來納大學（Western Carolina University）留學深造，Marie就讀法語教育和行銷專業；Louis則攻讀運動管理。
一起畢業後，愛情長跑長達7年的兩人於2019年步入婚姻，並留在摩納哥生活。個性落落大方、獨立堅強的Marie Hoa Chevallier雖然相貌平凡、出生普通，卻飄散著一份新時代女性的個性與態度，就連在宴客時都選擇看似長裙的褲裝造型，展現出俐落的魅力感。
她也許不符合傳統上對精緻臉蛋、出生高貴的「公主」的想像，卻因為這份平凡人的堅強獨立讓出生高貴的王子為她著迷，Louis也說：「Marie和我是特質非常不同的人，但很奇妙的，我們非常投合。即使相隔萬里，我們也總是思念著對方」。