越南打工妹嫁皇室　不靠長相用這點收服王子

嫁入皇室對許多女孩們而言是遙遠而虛幻的夢想，然而，

根據《四方報》報導，

一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier卻在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果，勵志的故事證明女孩們不需要顯赫的家世背景或盛世美顏才能找到屬於自己的幸福。這位越、法混血的90後女孩到底擁有什麼特質，能夠擄獲王子的心呢？

▲一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果。（圖／翻攝自IG）

出生於1992年12月28日，Marie Hoa Chevallier是一位越南與法國混血的90後女孩，爸爸來自法國、媽媽則為越南裔，出生平凡的她自年輕起就自己打工賺生活費，後來更因父親早逝，為分擔母親家計壓力而四處打工，從收銀員、售票員到教法文都做過，可謂經驗相當豐富。不過，似乎就是這份踏實但堅強的特質讓她擁有與眾不同的魅力，在大學時就讓摩納哥皇室王子Louis Ducruet為她著迷。

▲一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果。（圖／翻攝自IG）

兩人的愛情故事從歐洲知識經濟與管理學院（或稱SKEMA商學院）校園中展開。他們都是該校學生，在開學前某天，Louis在坎城一間酒吧看見了Marie，並對她留下深刻的印象。開學後他在校園中偶遇Marie，立刻認出她來。

▲一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果。（圖／翻攝自IG）

他接受外媒採訪時笑說，由於他生性害羞，因此足足拖磨了六個月才鼓起勇氣上前搭話。不過，兩人相識後很快便墜入愛河，後來又一起到美國西卡羅來納大學（Western Carolina University）留學深造，Marie就讀法語教育和行銷專業；Louis則攻讀運動管理。

▲一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果。（圖／翻攝自IG）

一起畢業後，愛情長跑長達7年的兩人於2019年步入婚姻，並留在摩納哥生活。個性落落大方、獨立堅強的Marie Hoa Chevallier雖然相貌平凡、出生普通，卻飄散著一份新時代女性的個性與態度，就連在宴客時都選擇看似長裙的褲裝造型，展現出俐落的魅力感。

▲一位相貌平凡的越南裔打工女孩Marie Hoa Chevallier在大學校園中結識摩納哥皇室的王子，兩人相戀並於去年修成正果。（圖／翻攝自IG）

她也許不符合傳統上對精緻臉蛋、出生高貴的「公主」的想像，卻因為這份平凡人的堅強獨立讓出生高貴的王子為她著迷，Louis也說：「Marie和我是特質非常不同的人，但很奇妙的，我們非常投合。即使相隔萬里，我們也總是思念著對方」。