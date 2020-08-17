門邊那黑影是誰？溫馨全家福驚見不速之客　母嚇壞急搬家

綜合《鏡報》、《太陽報》等外媒報導，愛爾蘭 1 名 20 多歲的年輕媽媽愛麗絲‧馬丁（ Alice Martin ），最近剛搬到新家居住，至於搬離舊家的理由，則是因裡面陸續出現無法解釋的現象，困擾她長達數年，而就在 1 張詭異的全家福照片出現後，讓她下定決心要趕快離開這個奇怪的地方。
據愛麗絲描述，照片拍攝的時間是今年 4 月底，她與丈夫湯姆（ Tom Brown ）、兒子路易（ Louie ）一起對著鏡頭燦笑，洋溢著滿滿的幸福感。可日前她無意間將照片拿出來觀看時，突然察覺到門邊似有一抹詭異的黑影，她把照片傳給姊姊一起研究、將裝置的亮度調到最大後，赫然發現那抹黑影看起來就像 1 個長頭髮、手中握著的物品的女子，從兒子房間的角度望向他們，還隱約可看到黑影的眼睛以及輪廓。
雖然一開始愛麗絲試圖安慰自己，說那只是純粹的光線巧合、或是門上剛好懸掛著的物品，但每當她看到那張照片，整個人就會感到非常不舒服。而且早在拍到照片前，她就隱約察覺屋子有不對勁，如孩子每晚都會無故哭鬧、自己半夜都會莫名地睡不好，或是電視突然自己打開、物品出現在奇怪的位置等等，還時常感到有人站在背後注視著她，但轉身後卻什麼都沒有。
無法忍受的愛麗絲與老公商量後，決定搬離住了幾年的舊公寓，而自從他們搬到新家後，兒子便再也沒有出現夢魘、失眠的狀況。雖然所謂的靈異現象，有時都能提出科學解釋，不一定要自己嚇自己，但對當事人而言，住的心安、兒子能香甜入夢，才是首要考量。