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門邊那黑影是誰？溫馨全家福驚見不速之客　母嚇壞急搬家

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-17 14:44:25

▲愛爾蘭 1 名年輕的媽媽愛麗絲(左)，由於在舊家經歷數年的奇怪現象，加上拍到讓她毛骨悚然的詭異照片，終於下定決心搬離。（圖／翻攝自英國鏡報）
▲愛爾蘭 1 名年輕的媽媽愛麗絲(左)，由於在舊家經歷數年的奇怪現象，加上拍到讓她毛骨悚然的詭異照片，終於下定決心搬離。（圖／翻攝自英國鏡報）
用一張張照片紀念與至親、摯友相處的點滴，是許多人紀錄日常足跡都會做的事，但若畫面呈現出詭異的現象，卻可能讓當事人瞬間沒了好心情，愛爾蘭 1 名年輕的媽媽日前與丈夫、孩子開心合影，但照片中的門邊卻出現一抹奇怪的黑影，讓她直呼「越看越不舒服」，最後乾脆搬家，希望藉著轉換環境，將不愉快拋諸腦後。

綜合《鏡報》《太陽報》等外媒報導，愛爾蘭 1 名 20 多歲的年輕媽媽愛麗絲‧馬丁（ Alice Martin ），最近剛搬到新家居住，至於搬離舊家的理由，則是因裡面陸續出現無法解釋的現象，困擾她長達數年，而就在 1 張詭異的全家福照片出現後，讓她下定決心要趕快離開這個奇怪的地方。

據愛麗絲描述，照片拍攝的時間是今年 4 月底，她與丈夫湯姆（ Tom Brown ）、兒子路易（ Louie ）一起對著鏡頭燦笑，洋溢著滿滿的幸福感。可日前她無意間將照片拿出來觀看時，突然察覺到門邊似有一抹詭異的黑影，她把照片傳給姊姊一起研究、將裝置的亮度調到最大後，赫然發現那抹黑影看起來就像 1 個長頭髮、手中握著的物品的女子，從兒子房間的角度望向他們，還隱約可看到黑影的眼睛以及輪廓。

▲照片放大後，隱約可見黑影的臉部輪廓和眼睛，讓愛麗絲越看越不舒服。（圖／翻攝自英國鏡報）
▲照片放大後，隱約可見黑影的臉部輪廓和眼睛，讓愛麗絲越看越不舒服。（圖／翻攝自英國鏡報）
雖然一開始愛麗絲試圖安慰自己，說那只是純粹的光線巧合、或是門上剛好懸掛著的物品，但每當她看到那張照片，整個人就會感到非常不舒服。而且早在拍到照片前，她就隱約察覺屋子有不對勁，如孩子每晚都會無故哭鬧、自己半夜都會莫名地睡不好，或是電視突然自己打開、物品出現在奇怪的位置等等，還時常感到有人站在背後注視著她，但轉身後卻什麼都沒有。

無法忍受的愛麗絲與老公商量後，決定搬離住了幾年的舊公寓，而自從他們搬到新家後，兒子便再也沒有出現夢魘、失眠的狀況。雖然所謂的靈異現象，有時都能提出科學解釋，不一定要自己嚇自己，但對當事人而言，住的心安、兒子能香甜入夢，才是首要考量。

關鍵字

全家福 黑影 搬家 照片 愛爾蘭

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