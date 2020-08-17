泰國爆發萬人大規模抗議　泰王「九世詛咒」恐預言成真？

參與抗議的學生表示，希望泰國能夠擁有真正的君主立憲制。過去 1 個月以來，泰國幾乎每日都有學生發起示威活動，抗議軍人總理帕拉育（ Prayut Chan-O-Cha ）和親建制派政府。
今年最早的抗議活動是 2 月民主派政黨未來前進黨（ Future Forward Party ）發起，因為遇到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情解散，但 6 月泰國民主活動家 Wanchalearm Satsaksit 在金邊被綁失蹤，雖然泰國政府否認涉入其中，但民眾的憤怒再次被激起。7 月 18 日在學生的帶領下，即使泰國因疫情處於緊急狀態，抗議仍再次爆發。
泰國社會運動爆發的同時，現任泰王瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）正好是第十任國王，在社會運高漲的君主立憲呼聲下，讓外界不禁再次想起「九世詛咒」。泰國民間流傳，曼谷王朝建國者拉瑪一世（ Rama I ），為了王位發動政變奪權，殺害了和他一起長大的暹羅國王鄭信，鄭信在臨死前詛咒拉瑪的王位無法傳過十世。
清朝乾隆年間，華人後裔鄭信率領群眾反抗緬甸，於 1767 年重建暹羅王國，並透過進貢取得清朝的認可，然而 1782 年暹羅發生內亂，當時鄭信的手下大將昭披耶・札克里（ Chao Phraya Chakri ）也就是後來的拉瑪一世，率軍平定叛亂，卻也宣布即位將首都遷至曼谷，建立延續至今的曼谷王朝。
已故的九世泰王蒲美蓬（ Bhumibol Adulyadej ），年輕時因為泰國政局動盪，一度逃往瑞士淪成為「流浪國王」，1973 年蒲美蓬在反對軍事獨裁的抗議聲浪中，於皇宮接見學運領袖，結束軍方專制政局，至 1975 年在軍人衝突中宣布戒嚴恢復君主立憲制。蒲美蓬在政變、派系鬥爭中扮演良好的仲裁角色，同時推動公衛、農村開發，親民的形象深受民眾愛戴。
蒲美蓬過世後，外界擔憂這位被當作「花花公子」的新泰王瓦吉拉隆功是否能夠延續父親的好名聲，甚至引發是否會終結泰國王室的憂慮。現今泰國抗議聲浪再起，因疫情旅居德國的瓦吉拉隆功也被不少人批評，改革王室也是學運團體關注的焦點。