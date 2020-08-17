泰王瓦吉拉隆功修法干政、擁千億資產　王室改革呼聲高漲

泰國學生團體自由青年（ Free Youth ）、泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）最先提出 3 大訴求，並以好萊塢電影《飢餓遊戲》（ The Hunger Games ）的手勢作為象徵，抗議泰國在 1932 年革命以來，軍政府、王室把持政局一直無法落實民主體制，參與抗議的大學生表示，軍人干政、官員貪腐，國王拉馬十世瓦吉拉隆功（ Maha Vajiralongkorn ）行為又充滿爭議，民眾希望的是泰國回歸憲政成為一個正常國家。
泰國法政大學（ Thammasat University ）在 10 日集會中，學生代表提出聯合宣言，對王室要求 10 點改革，要求泰王不得干政、取消其免控權以及去除《刑法》中的冒犯君主罪、消減王室預算。王室改革的要求算是踩到了當局的「紅線」，泰國警方部署大批警力以防發生衝突。泰國數位經濟與社會部部長 Buddhipongse Punnakan 也發出警告，不論是抗議者還是王室支持者都必須遵守法律，切勿在社交平台上發表冒犯君主制的言論。
《紐約時報》報導，抗議的學生說「過去人們都稱王世為「神或天使的化身」，但捫心自問，哪個神、天使這副德性？」現任泰王瓦吉拉隆功過去長期旅居歐洲，週三（ 12 ）短暫回到泰國後，又與他的第四任老婆一同消失。憤怒的抗議民眾冒著可能被懲罰的風險，高喊他們的納稅錢不該拿來當國王的旅費。
備受人民愛戴的前泰國國王拉瑪九世蒲美蓬（ Bhumibol Adulyadej ），於 2016 年 10 月 13 日辭世，由獨子瓦吉拉隆功繼承王位，但身為其王儲時的醜聞導致外界期望由女王儲、瓦吉拉隆功的妹妹詩琳通（ Maha Chakri Sirindhorn ）繼位，或是擔憂泰王室會在此結束。
瓦吉拉隆功出生於 1952 年 7 月 28 日曼谷王宮，在 4 個孩子中排第 2，是蒲美蓬的獨子。據說瓦吉拉隆功從小就對軍事非常有興趣，在 12 歲時進入空軍軍校，年僅 15 歲就被授與陸海空軍少尉軍銜，拿給他軍服的還是時任泰國最高司令 Thanom Kittikachorn 元帥。
作為泰王唯一的兒子，瓦吉拉隆功被送至英國、澳洲的中學，20 歲時轉入紀律嚴明的澳洲鄧特魯恩皇家軍事學院 （ Royal Military College, Duntroon ），在畢業於新南威爾斯大學文學系後，長居於德國施坦貝爾格湖畔的別墅。
1972 年 12 月 28 日，20 歲的瓦吉拉隆功受封為王儲，確定成為王室繼承人，然而，和經歷過政局動盪的蒲美蓬不同，瓦吉拉隆功成年時，泰國王權已經逐漸穩定，外人評價當時還是王儲的瓦吉拉隆功「習慣發號施令，但又沒有他父王的魅力」。
瓦吉拉隆功的母親詩麗吉（Queen Mother Sirikit）曾以西班牙情唐璜（Don Juan）來形容，「我那身為王儲的兒子有些唐璜的毛病，他是個好孩子，問題是女人喜歡他，他更喜歡女人……如果泰國人民不喜歡我兒子的行為，他就要改變，否則就得退出王室」。
外界一開始擔心這位年輕氣盛的王儲無法擔當大任，然而隨著瓦吉拉隆功的私生活曝光，他的個人行為所引起的爭議才更令人頭痛。瓦吉拉隆功有過 4 段婚姻，還曾有 1 位貴妃，育有 5 子 2 女，現任妻子是比他年輕 26 歲的前空姐蘇蒂達（ Suthida Tidjai ）。
1977 年，瓦吉拉隆功和表妹頌莎瓦麗（ Soamsavali Kitiyakara ）結婚，生有一女，但瓦吉拉隆功卻和女演員育瓦媞達（ Yuvadhida Polpraserth ）同居長達 15 年，但和頌莎瓦麗一直到 1991 年才離婚。1994 年瓦吉拉隆功、育瓦媞達低調結婚，卻在短短的 2 年後，官方宣布兩人離婚，原因是育瓦媞達「不忠」。
育瓦媞達在前夫的命令下，同子女被逐出泰國，王后和 4 個王子的繼承權都被撤除，兩人只有最小的女兒希里萬納瓦公主（ Sirivannavari Nariratana ）被父親偷偷從英國帶回泰國。
雖然希里萬納瓦的童年有別一般公主，但她身為王室最小的女孩仍然倍受寵愛，爺爺蒲美蓬駕崩時，希里萬納瓦擔任移靈騎兵隊，負責將國王的遺骨移送至靈堂。
2001 年，49 歲的瓦吉拉隆功（王儲）和平民出身的西拉米（ Srirasmi Mahidol ）結婚，兩人在 2005 年生下提幫功王子（ Dipangkorn Rasmijoti ）現今泰國王室的唯一繼承人。然而西拉米「母憑子貴」的生活沒有過上多久，2009 年一段西拉米與瓦吉拉隆功在泳池邊半裸開派對的影片在網路上流傳，甚至被轉錄成 DVD 在曼谷販售，引起軒然大波。
原本就不滿瓦吉拉隆功身為王儲卻長期旅居國外，王儲妃趴在地上吃蛋糕的畫面，更是讓全泰國人憤怒，不少人轉而支持詩琳通公主繼承王位，瓦吉拉隆功的地位岌岌可危。瓦吉拉隆功這時才稱，西拉米曾經是脫衣舞女郎。
更糟的是，2014 年泰國爆發軍事政變，新軍政府指控王儲妃家族貪污，逮捕 22 名涉案官員，其中 7 人是王儲妃近親，還有 3 人是其兄弟。由於王儲妃的形象跌落谷底，瓦吉拉隆功下令剝奪王儲妃全族王室賜姓，西拉米也宣布放棄頭銜回歸庶人。
2019 年 5 月 1 日 66 歲的瓦吉拉隆功與王室衛隊副指揮官蘇提達（ Suthida Tidjai ）成婚，並授與王后頭銜，兩人相差 25 歲。然而，不到 3 個月的時間，瓦吉拉隆功在生日當天（ 7 月 28 日）宣布冊封皇家護衛隊女少將詩尼娜（ Sineenat Bilaskalayani ）為貴妃，打破現代化泰國自 1935 年廢除一夫多妻制以來的傳統，也是曼谷王朝 10 任國王以來唯 2 個貴妃（另一個為拉瑪六世的貴妃）。
更讓泰國民眾吃驚的是，詩尼娜在 2 個月不到的時間，於 10 月 21 日被剝奪所有的王室頭銜、軍銜，「立妃、廢妃」的過程不過發生在 86 天內。王室公報稱，貴妃試圖與王后「平起平坐」，對泰國造成破壞；另外倍懲治的還有侍衛長和 4 名侍臣。
學生團體提出的王室改革中，包含「廢除 2018 王室資產法」，根據《紐約時報》報導，泰國王室資產管理局（ Crown Property Bureau，CPB ）在 2018 年 6 月宣布瓦吉拉隆功將全權登記在局下的資產，修訂法案指出王室資產和瓦吉拉隆功其他個人財產一樣「可以隨泰王陛下隨意使用」。《富比士》曾經於 2012 年估算，王室資產管理局所管理的房產、投資總金額高達 300 億美元（約 8820 億台幣）。
瓦吉拉隆功登基後，逐漸擴大權力、涉足政治並修改憲法，泰王出國時不必指派攝政者代理職務，而所有王室法令也不必再經由政府官員副署，直接接管監督王室事務與王宮安全的 5 個國家機構。
2019 年選舉時，瓦吉拉隆功曾隱晦表態政治立場，然而姊姊烏汶叻長公主（ Ubonrat Ratchakanya ）決定代表 2006 年政變前的執政黨「泰愛泰黨」參選時，瓦吉拉隆功又以「國王與王室成員應凌駕於政治」為由否決姊姊的參政資格。
今年爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情大流行，3 月中泰國正陷於困境時，卻傳出泰王帶著 20 位後宮佳麗，暫居德國避疫，令人民感到失望，瓦吉拉隆功荒誕的行徑，加上過度干預政治，讓泰國新一代開始質疑王室特權的合法性。