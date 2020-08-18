美國擴大封殺華為！限制晶片供貨管道　蓬佩奧籲盟國跟進

綜合外媒報導，美國商務部 17 日宣布，將對華為進一步施加限制，封殺該公司取得商用晶片的供應管道，並將 21 個國家、共 38 個華為子公司列入黑名單。自從川普政府於 2019 年 5 月將華為列入黑名單後，目前已有 152 家相關企業被列入限制清單。
美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）在接受《福斯商業新聞台訪問》時聲稱，華為正在透過第三方取得晶片，間接向美國購買現成設計，以破壞美國國安與外交政策利益的方式利用美國技術，故禁止華為以任何方式使用美國的軟體或製造設備，無論是華為本身或是被點名的企業實體，是購買者、收貨方或是最終用戶，均受此限制，以阻止華為取得未經特別許可的半導體。
美國商務部去年 5 月將華為列入出口管制黑名單，但為了維持美國鄉村地區的無線網路運作，曾發放臨時通用許可證，暫時允許美企維持與華為的交易，提供過渡時期的應變時間，而相關許可證已在 13 日晚間到期，也將不會延長其使用期限。
對於商務部的決定，美國國務卿蓬佩奧也透過聲明大力表達支持，聲稱這將防止華為透過替代晶片生產和現成晶片供貨管道，來規避美國法律，並指控「華為不斷嘗試規避」美國自 5 月開始實施的限制。
蓬佩奧還表示，美國政府提供一些時間，讓與華為往來，受商務部禁令影響的美國公司與個人（主要是華為客戶）能找到資源和替代服務，以要求他們終止和華為的所有業務，現在時間已經到了，美國不會再容忍中共破壞其公民的隱私，以及企業的知識產權等等，美國將持續限制華為及其相關企業，並敦促美國的盟友與夥伴加入有關行動。
《美聯社》引述美中關係與科技安全研究人員的敘述，認為華府的政策也可能影響許多美國公司，很多被捲入這場戰爭的企業都將蒙受損失。也有業界人士指出，幾乎所有的半導體晶片都包含美國技術，而美國商務部祭出的新規定，等同禁止任何人在全球未經許可就替華為製造晶片，恐將進一步「扼殺」華為。