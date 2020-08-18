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美國擴大封殺華為！限制晶片供貨管道　蓬佩奧籲盟國跟進

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-18 06:28:41

▲中國科技大廠華為遭到美國進一步封殺，連晶片供應管道都受到限制，另外還有 38 間華為子公司被新增到美國商務部的黑名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國科技大廠華為遭到美國進一步封殺，連晶片供應管道都受到限制，另外還有 38 間華為子公司被新增到美國商務部的黑名單。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美中之間的衝突與矛盾日趨白熱化，中國科技大廠華為近年更是遭華府屢屢下手打擊，美國商務部 17 日又發布最新公告，聲稱將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道；此決定獲得美國國務院的支持，國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）更呼籲各國盟友跟進制裁，也讓業界人士憂心，這恐怕會再對華為造成重創。

綜合外媒報導，美國商務部 17 日宣布，將對華為進一步施加限制，封殺該公司取得商用晶片的供應管道，並將 21 個國家、共 38 個華為子公司列入黑名單。自從川普政府於 2019 年 5 月將華為列入黑名單後，目前已有 152 家相關企業被列入限制清單。

美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）在接受《福斯商業新聞台訪問》時聲稱，華為正在透過第三方取得晶片，間接向美國購買現成設計，以破壞美國國安與外交政策利益的方式利用美國技術，故禁止華為以任何方式使用美國的軟體或製造設備，無論是華為本身或是被點名的企業實體，是購買者、收貨方或是最終用戶，均受此限制，以阻止華為取得未經特別許可的半導體。

美國商務部去年 5 月將華為列入出口管制黑名單，但為了維持美國鄉村地區的無線網路運作，曾發放臨時通用許可證，暫時允許美企維持與華為的交易，提供過渡時期的應變時間，而相關許可證已在 13 日晚間到期，也將不會延長其使用期限。

對於商務部的決定，美國國務卿蓬佩奧也透過聲明大力表達支持，聲稱這將防止華為透過替代晶片生產和現成晶片供貨管道，來規避美國法律，並指控「華為不斷嘗試規避」美國自 5 月開始實施的限制。

蓬佩奧還表示，美國政府提供一些時間，讓與華為往來，受商務部禁令影響的美國公司與個人（主要是華為客戶）能找到資源和替代服務，以要求他們終止和華為的所有業務，現在時間已經到了，美國不會再容忍中共破壞其公民的隱私，以及企業的知識產權等等，美國將持續限制華為及其相關企業，並敦促美國的盟友與夥伴加入有關行動。

《美聯社》引述美中關係與科技安全研究人員的敘述，認為華府的政策也可能影響許多美國公司，很多被捲入這場戰爭的企業都將蒙受損失。也有業界人士指出，幾乎所有的半導體晶片都包含美國技術，而美國商務部祭出的新規定，等同禁止任何人在全球未經許可就替華為製造晶片，恐將進一步「扼殺」華為。

關鍵字

華為 擴大封殺 美國 蓬佩奧 晶片供貨管道

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