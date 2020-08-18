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北京對港舉措代價是失去台灣　專家：若攻台美國必有動作

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-18 08:25:14

▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點，有美國分析家認為，北京不太可能真的走上武統台灣的路線，因為那會使美中近期的冷戰白熱化。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
▲美中角力頻頻，台灣及鄰近海域成為主要較勁地點，有美國分析家認為，北京不太可能真的走上武統台灣的路線，因為那會使美中近期的冷戰白熱化。圖為於海面上行駛的中國船隻。（圖／翻攝自中新社）
北京和港府在 6 月底強行推動、實施《港區國安法》，引發香港民主派人士更多不滿，日前更大動作逮捕壹傳媒創辦人黎智英、前眾志副秘書長周庭等人，雖然已將他們釋放，但一連串舉措都讓港人憂心香港已進入白色恐怖的時代；而被北京視為「不可分割之領土」一部分的台灣，也因此對所謂的和平統一、一國兩制產生懷疑。有國際策略專家近日受訪時表示，北京對香港的所作所為，代價是永遠失去台灣，他也懷疑一直恐嚇要武統的北京，是否真會採取這個選項。

根據美國《 CNBC 》報導，獨立策略（ Independent Strategy ）首席暨國際策略專家羅奇（ David Roche ）， 17 日接受「 Squawk Box Asia 」節目專訪時指出，中國大陸一直將台灣視為其國土的一部分，並將台灣定位為「叛離省分」，但事實是，中國共產黨從未在台灣施行過統治行為，卻仍不斷威逼利誘台灣接受「一國兩制」；而過去這段時間在香港發生的一切也演變成一股推力，導致台灣加速遠離中國，使北京永遠失去了台灣。

羅奇並指出，儘管北京從未放棄使用武力將台灣置於其統治之下，但他對北京是否真會選擇該路線表示懷疑，因為若武力犯台，就可能讓美中關係繼續惡化，特別這 2 個世界上最大的經濟體近期已因新冠肺炎、香港局勢、資安竊密等問題，等同陷入冷戰。

羅奇聲稱，雖然美國和台灣之間沒有簽署正式的相互防禦或協防台灣條約，但若北京對台灣採取軍事行動，則美國「肯定也會有所動作」，美中的關係也將從目前的冷戰轉變成熱戰。

美國國務院去年 8 月批准售台 66 架 F-16 系列戰機，引發北京強烈不滿，頻頻恫嚇威脅，事隔 1 年，美國國防部本月 14 日發布軍售合約，裡面包括與洛克希德馬丁公司約定打造 90 架 F-16 戰機，其中就有含台灣的訂單。

此外，美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）於本月 9 日訪台，成為 1979 年以來訪台層級最高的美國內閣官員，直踩北京紅線，也讓對岸氣得跳腳，指控美國破壞一中原則，持續釋放錯誤訊息給台獨勢力。

雖然有不少意見認為，台灣問題、反中情緒都只是川普政府為競選連任而拿出來炒作的政治籌碼；但也有分析指出，美國無論是民主黨還是共和黨，其實都已察覺中共在全球的滲透與擴張，除了維護民主、自由、人權等普世價值，也為了防止美國的霸權地位受到中共的挑戰，因而調整美國的全球戰略布局，全力圍堵來自中共的威脅。

關鍵字

美國 北京 香港 台灣 武統

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