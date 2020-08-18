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紅二代退休師公開批習「蠢」遭開除！樂喊：脫鉤黑幫政黨

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-18 11:05:39update2020-08-18 11:12:00

▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。（圖／翻攝自立場新聞）
▲中共中央黨校前教授蔡霞因公開批評習近平，被中共中央黨校以發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」為由，開除黨籍、取消退休待遇。（圖／翻攝自立場新聞）
中共中央黨校前教授蔡霞，其先前 1 個演說錄音被曝光後，掀起熱烈討論，因為她不僅痛批中國國家主席習近平讓共產黨淪為「政治殭屍」，還罵習的任意妄為，導致 9000 萬黨員跟 14 億中國人一起陪葬，讓全世界一起笑話中國人民，呼籲中央常委應秉持對人民的責任心、支持換掉習近平。蔡霞因此遭開除黨籍，也無法再享有退休待遇，對此她的回應則是「我很高興與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤」。

綜合媒體報導，今年 6月網路開始流傳 1 個錄音檔，內容是中共中央黨校黨建教研部的退休教師蔡霞，私下痛斥習近平無視黨紀國法、隨意制定罪名，讓黨淪為「政治殭屍」，而習本人則成了黑幫老大，使中共走到窮途末路，直言：「如果這個人不下去，我們這個黨沒有機會。」

蔡霞也說，有些行為應該要停止，比如動不動就刪微信、以言入罪，還有隨意找個罪名就把民營企業家治罪等等，這些都是不可以的，怒嗆：「他(習近平)憑什麼這麼做？抓 1 個人容易，他這樣嚇跑一大批的企業家...能跑的全跑了，資金能走的全走了，保命第一。只剩下剝削老百姓的權貴繼續括民脂民膏，還有走不出去的貧困人群。」

蔡霞還痛批道，中共正在毀壞香港自由貿易港和全球三大金融中心的地位，習近平的行為「蠢到極點」，並力挺批習的北京地產商任志強，而她相信在中共內部，其實有許多體系中的官員、黨員都明白是非對錯，只是暫時被迫「裹鞋子往前走」，被所謂對習忠誠的思想綁住。

中共中央黨校週一（ 8 月 17 日）在官網就她的言論公布處分，稱中央黨校退休教師蔡霞發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重」，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範，故中央決定，開除蔡霞的中國共產黨黨籍，取消其享受的相關退休待遇。

▲中國知名民運人士王丹在臉書上發文，轉達蔡霞對自己被中共處分一事的回應，並感謝外界關心。（圖／翻攝自王丹臉書）
▲中國知名民運人士王丹在臉書上發文，轉達蔡霞對自己被中共處分一事的回應，並感謝外界關心。（圖／翻攝自王丹臉書）
處分的消息傳出後，中國知名民運人士王丹在臉書上發文，轉達蔡霞對此事的回應，打下：「我很高興。與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。」

蔡霞並表示，全民族的人都因中共的行為付出代價，自己做不到歲月靜好，也沒有辦法不出來說話，還控訴中共侵犯她的人權、剝奪她養老的權利，只因政治觀點的不同。

王丹在文末提到，蔡霞是正統的「紅二代」，其外祖父是中共元老。中共自己的子弟，都承認中共是個「黑幫一樣的政黨」；而蔡霞與中共的決裂，絕不僅僅代表她 1 個人，特別她的學生中有許多都是中共的省部級高官，因此蔡霞的政治舉動極具象徵意義，代表中共已出現「紅二代」分裂的局面。

關鍵字

紅二代 批習 中共中央黨校 退休教師 黑幫政黨

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