蜜雪兒暗諷川普 讚許拜登誠實又信任科學

法新社報導，由於民主黨即將正式提名77歲的前副總統拜登（Joe Biden）為總統參選人，現任總統川普無視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情顧慮，策劃在威斯康辛州和緊鄰的明尼蘇達州發起競選活動。
● 前總統夫人蜜雪兒．歐巴馬盛讚拜登正派誠實
蜜雪兒．歐巴馬受邀在民主黨全代會開幕之夜擔任黃金時段發言嘉賓。民主黨全代會原訂在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行4天，不過受到疫情影響，幾乎完全改採線上方式舉行。
蜜雪兒．歐巴馬在預錄的演說摘要中表示，拜登擔任她丈夫歐巴馬（Barack Obama）副手的8年期間，是「絕佳的副總統」。
她說：「我瞭解喬（拜登）。他是個信仰堅定的正派人士。」
她還表示：「他知道拯救經濟、擊退疫情及領導我們國家需要什麼。」
川普因忽視科學顧問就疫情因應方式所提出的建議而一再遭外界指責。蜜雪兒．歐巴馬今天藉機暗諷川普：「他（拜登）會說實話，並信任科學。」
蜜雪兒．歐巴馬說：「他（拜登）會擬出睿智的計畫，管理優秀的團隊。他將以一個我們其他人都能認同其生命經歷的人來治理這個國家。」
● 民主黨籍聯邦參議員桑德斯呼籲團結迎戰川普
曾與拜登一同角逐民主黨黨內提名的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），預計也將在這場網路直播的大會上發表演說。
桑德斯在提前曝光的演說內容中表示：「這場選舉是這個國家近代史上最重要的一場。」
他說：「我國民主的未來危在旦夕。我們地球的未來岌岌可危。」
桑德斯表示：「我們必須團結一心，打敗川普，選出拜登與賀錦麗（Kamala Harris）為下任總統和副總統。朋友們，失敗的代價實在太大，大到難以想像。」
● 川普抨擊拜登 重提郵寄投票風險
同一時間，川普搭乘總統專機空軍一號（AirForce One）先後飛往明尼蘇達州曼卡托（Mankato）和威斯康辛州奧斯科施（Oshkosh），並對聚集在機場停機坪的支持者發表演說。
川普指控拜登和競選搭檔賀錦麗企圖執行「瘋狂的社會主義政策」。
川普說：「這是我們歷來舉辦過最危險的一場選舉。會變成另一個委內瑞拉。如果他們選贏的話，會變成一個非常大規模的委內瑞拉。」
他說：「唯一會讓我們輸掉這場選舉的方式，就是做票。」
民主黨舉辦全國大會之際，川普企圖限制郵寄投票，點燃外界怒火。他在沒有證據的情況下堅稱郵寄投票會助長做票，揚言阻撓郵政管理局（USPS）獲得更多資金，然而民主黨人表示，這筆錢是郵政單位處理數百萬張選票的急用金。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090818