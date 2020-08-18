坦承不能刷卡「有點不便」　港特首堅稱：不會被制裁嚇倒

根據《南華早報》等外媒報導，林鄭月娥在與 CGTN 的訪談中提到，不知是否因與美國業務的代理商有關，在使用一些金融服務，如信用卡的刷卡時會受到一定程度的阻礙，但話鋒一轉，她不忘強調「就我而言，這些毫無意義。」
林鄭月娥還說，比起被制裁，她和她的同事們對於在這個歷史性時刻，能受到中央人民政府的信任，執行法律以維護國家安全一事，感到無比的光榮，港府上下會堅定繼續做應該做的事，揚言「我們已經說得很清楚，我們不會被威脅。」
在同一個專訪中，林鄭月娥也提到延後立法會選舉一事，聲稱香港正處於高度政治化及兩極化狀況，她作為特首有義務保護人民，沒有什麼事會比香港人民的性命還重要，所以當 7 月香港疫情再次爆發後，考慮到選舉公平性及公衛安全等問題，便決定不能夠冒險，延後選舉絕對是正確的選擇。
雖然林鄭等被制裁的官員都堅稱，對他們的影響微乎其微，但早前曾有外媒詳列出中港官員於美國的親屬、資產等；港媒也曾報導香港律政司司長鄭若驊與丈夫有大量持股的「安樂工程公司」，年初剛收購 1 間美國企業，若制裁落實，日後很可能無法在美國經營。因為根據美國財政部公布的制裁聲明，名單上的人，名下包括直接或間接擁有的 50% 以上在美實體財產、財產中的權益都將遭到凍結，相關單位必須向美國外國資產控制室（ OFAC ）報告，除非有授權或是豁免，否則禁止任何交易。