🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 國際

坦承不能刷卡「有點不便」　港特首堅稱：不會被制裁嚇倒

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-18 12:18:37

▲香港特首林鄭月娥深陷反送中風暴，近日又遭美國政府制裁，仍堅稱港區國安法的實施和延後立法會選舉屬合理決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港特首林鄭月娥深陷反送中風暴，近日又遭美國政府制裁，仍堅稱港區國安法的實施和延後立法會選舉屬合理決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國政府 7 日宣布對 11 位涉及損害香港自治、人權自由的中港官員實施制裁，其中包括香港特首林鄭月娥、推動立法的律政司司長、香港警方以及港澳辦正副主任、駐港國安公署署長等人。林鄭月娥近日接受中國《央視》旗下的《中國環球電視網》（ CGTN ）訪問時，坦言因為被制裁，生活有些許不便，如有些信用卡不能刷等等，但也再度強調「不會被制裁嚇倒」。

根據《南華早報》等外媒報導，林鄭月娥在與 CGTN 的訪談中提到，不知是否因與美國業務的代理商有關，在使用一些金融服務，如信用卡的刷卡時會受到一定程度的阻礙，但話鋒一轉，她不忘強調「就我而言，這些毫無意義。」

林鄭月娥還說，比起被制裁，她和她的同事們對於在這個歷史性時刻，能受到中央人民政府的信任，執行法律以維護國家安全一事，感到無比的光榮，港府上下會堅定繼續做應該做的事，揚言「我們已經說得很清楚，我們不會被威脅。」

在同一個專訪中，林鄭月娥也提到延後立法會選舉一事，聲稱香港正處於高度政治化及兩極化狀況，她作為特首有義務保護人民，沒有什麼事會比香港人民的性命還重要，所以當 7 月香港疫情再次爆發後，考慮到選舉公平性及公衛安全等問題，便決定不能夠冒險，延後選舉絕對是正確的選擇。

雖然林鄭等被制裁的官員都堅稱，對他們的影響微乎其微，但早前曾有外媒詳列出中港官員於美國的親屬、資產等；港媒也曾報導香港律政司司長鄭若驊與丈夫有大量持股的「安樂工程公司」，年初剛收購 1 間美國企業，若制裁落實，日後很可能無法在美國經營。因為根據美國財政部公布的制裁聲明，名單上的人，名下包括直接或間接擁有的 50% 以上在美實體財產、財產中的權益都將遭到凍結，相關單位必須向美國外國資產控制室（ OFAC ）報告，除非有授權或是豁免，否則禁止任何交易。

關鍵字

制裁 林鄭月娥 香港特首 刷卡 實質威脅

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽