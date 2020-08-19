印尼泡麵成冰淇淋口味？網友試吃後傻眼曝心得

根據雅加達郵報，共同創辦人艾芙琳（Evelyn Djoenaedi）和史蒂芬（ Stephen Ganda）接受採訪時提到，由於太喜歡營多麵，而激發他們嘗試做成冰淇淋，「下班後很累我們都會煮營多麵吃，我們也是那種習慣餐後要吃甜點的人，因此我們經常吃自己公司推出的冰淇淋。有一天我們突然想到，把營多麵跟餐後甜點冰淇淋該多有趣！」艾芙琳說。
於是兩人經過多次嘗試和創意發想，終於做出了最完美的營多麵冰淇淋，他們並將這種新口味先給家人們嘗試。「沒想到他們竟然說很好吃！因此我們就決定讓它問世，讓大眾想吃就吃得到。」
8月10日是該款冰淇淋正式上市的日子，自從那天後，艾芙琳收到非常多正向的回饋，像是1名叫Felicia的網友表示吃起來不會太甜，「仍然像是在吃冰淇淋但有營多麵的味道。」她寫道。
不過艾芙琳也提到仍有不少人認為這口為太奇怪，可能是因為冰淇淋上面有真實的炸洋蔥，讓人有點詫異，因為這道甜點又鹹又甜。
而就像台灣珍奶被做成各種料理，例如珍奶披薩、珍奶火鍋、珍奶舒芙蕾和珍奶冰一樣，不少廠商都試圖將營多麵做成其他料理，並且都獲得廣大的迴響，例如營多麵甜甜圈、營多麵漢堡和營多麵生日蛋糕，只能說國民美食人人都愛，而2020年真的是無奇不有的一年。