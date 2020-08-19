制度缺陷加上習不懂經濟　蔡霞：美中貿易戰中國「必輸」

蔡霞任職於中央黨校黨建教研部逾 40 年，中央黨校是培養幹部和研究相關理論的學校，歷代領導人包括毛澤東、胡錦濤、習近平都曾任校長，因此蔡霞認為代表部份來自中共核心的反對聲音。蔡霞在專訪中表示，美中貿易戰開打時，她提出分析：美國是「兩個優勢」相加，中國則是「兩個劣勢」相加，必輸無疑。
蔡霞指出，美國的兩個優勢是「制度」和「川普」，三權分立能夠制衡總統，加上媒體監督，使總統一定程度上不能任意妄為、在重大政策上不容易出錯。而川普的個人優勢則是多年的經商經驗，比習更懂市場經濟。第二，他的個性強悍，美國的實力配上川普的性格優勢，就是「優優相加」。
蔡霞表示，川普和習近平都很強勢，輸贏就要看誰更厲害。川普有時不按牌理出牌，但有制度制衡他個性上的缺點、消極的一面，同時制度也可以給他一定的優勢。
相對於美國三權分立，蔡霞認為，中國的集權制度因為訊息不流通，上層無法掌握真實情況，制度缺乏制約力成為中國的「劣勢」。同時，因為不民主，政策實施後的對錯由領導人個人判斷，缺乏糾錯能力，只能到執行以後發現效果很糟不得不轉彎。
蔡霞指出，習近平的劣勢是缺乏市場經濟知識，卻又特別想管經濟。仗著權力任什麼都插手，但沒人能制約他。從這個角度來看，習近平對權力的任意妄為、缺乏知識與決策能力，加上中國制度的缺陷，形成「劣劣相加」。
蔡霞補充，當時她和黨內其他研究者都意識到，繼續按照習的那一套，絕對是最糟的情況，最後國家打中美貿易戰，會是中國人民的利益受到很大的損失。