越南泰國雙棲美少女　躍上一線女星她靠這原因

根據四方報報導，出生於越南河內的武芳英（Jun Vũ）有著甜美的笑容和完美比例的身材，在1995年6月4日誕生，不過不到15歲就搬到泰國，並在2014年就讀泰國私立易三倉大學，因此泰語和越南語都十分精通。在就讀大學期間，由於身穿學院風配上奶茶的照片在網路上爆紅，瞬間俘虜了不少泰國男粉絲，登上特搜並被稱為「奶茶妹」。▲在就讀大學期間，由於身穿學院風配上奶茶的照片在網路上爆紅，瞬間俘虜了不少泰國男粉絲，登上特搜並被稱為「奶茶妹」。（圖／翻攝自推特）爆紅後武芳瑛接演不少MV的女主角，一邊磨練演技，同時出演越南愛情電影《十二黃道：為愛奔跑》 （12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy），並憑此電影獲得越南金風箏獎和巨星獎最佳女主角，從素人奶茶妹直接晉升一線女星，十分勵志。▲目前她主要事業在美女如雲的越南發展，所主演的電影喜劇片《剩女大作戰》（Gái già lắm chiêu）已出第三集，同樣獲得不少好評。（圖／翻攝自臉書）目前她主要事業在美女如雲的越南發展，所主演的電影喜劇片《剩女大作戰》（Gái già lắm chiêu）已出第三集，同樣獲得不少好評。而她的IG粉絲更已超過180萬，她不時會分享私下的日常照和近況，讓人一窺女神的各種面貌。