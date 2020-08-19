嚇壞美澳官員！中大使赴吉里巴斯腳踩「人肉地毯」下飛機

據澳洲《 ABC News 》報導，澳洲國會議員夏爾馬（ Dave Sharma ）表示，如果有澳洲代表參與這種儀式，會感到非常驚訝。美國駐吉里巴斯代表帕納約圖（ Constantine Panayiotou ）則在個人推特上批評這個場面「令人無法想像」。
吉里巴斯當地議員 Tekaiara 解釋，這是非常特別且獨有的文化，在婚禮或是首次見面時進行以示尊重，且一旦長者做了決定就不能夠反對。
中國駐吉里巴斯大使館 Facebook 18 日發表唐松根的聲明，解釋 8 月拜訪的的主要目標是，讓中基關係使得更多基里巴斯人民（吉里巴斯）受益。使館團隊受到島上老人、島委員會及當地人民的熱烈歡迎和接待。我們受到了傳統禮節的歡迎，並被邀請參加當地的 maneaba 儀式，整個團隊都沉浸在獨特文化和熱情好客（的氛圍）之中。
吉里巴斯 6 月進行選舉，由親中的馬茂政府執政，亞太政策論壇（ Asia & The Pacific Policy Forum ）評論，馬茂的對中立場給吉里巴斯帶來了機遇和風險，且不只僅限於漁權問題。
現任總統馬茂在 6 月下旬的大選意外勝選，且政黨在議會中贏得 19 席，取得席次過半（全議會共 24 席）。馬茂和他的前任湯安諾（ Anote Tong ）的政策沒有太大的差異，最大的不同是他承諾接受中國的大量援助。
吉里巴斯的前任總統湯安諾曾在 2003 年當選後承認台灣，湯安諾將重心放在有尊嚴的遷徙、以及對地球的責任與適應。今年 6 月選舉，馬毛的政見以兩大承諾為主：投入更多政府資金給 11.3 萬名選民，因為吉里巴斯的漁獲收入使得 5 年多的政府預算保持盈餘。第二，承諾利用中國援助，馬毛在今年 1 月拜訪北京期間簽署了「一帶一路」的倡議備忘錄。最後，馬毛以 2 萬 6053 票打敗了親台的競爭對手（ 1 萬 7866 票）。
亞太政策論壇評論，中國在吉里巴斯的利益很可能是鮪魚（金槍魚），吉里巴斯是全世界最大的鮪魚供應國，2016 年約佔整體 16% ，一年鮪魚漁獲達 43.5 萬公噸。儘管與中國建立更加緊密的關係存在地緣戰略風險，馬茂政府仍認為北京所提供的援助是發展的機會。