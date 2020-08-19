三峽大壩迎建造以來最大洪水　急開10孔洩洪、防汛升級

據中國媒體《新京網》報導，四川省氣象局資料顯示，14 日至 18 日晚間，四川西部持續降下暴雨，15 日開始強降雨範圍向四川盆地南部、川西高原東部和攀西地區擴張。氣象局指出，期間將水雨量豐沛、降雨時間長、範圍廣大，10 日以來，四川盆地中西部累計雨量普遍逾 250 毫米，部分地區 400 至 600 毫米，德陽、綿陽局地達 1000 至 1197 毫米。
中國水利部長江水利委員會水文局前日（ 17 ）下午發佈「長江 2020 年第 5 號洪水」於上游形成，沱江、涪江將遇見超保洪水，岷江將發生超歷史洪水，18 日 11 時升級發布長江上游支流岷江洪水紅色預警，繼續發布長江上游干流宜賓至寸灘江段、沱江、涪江洪水橙色預警，嘉陵江、三峽庫區洪水黃色預警。
長江上游寸灘、三峽大壩今明兩天將出現每秒 7 萬 4 千立方公尺洪峰流量，為 1981 年以來最大洪水，同時三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽大壩入庫流量將持續 5 天超過每秒50 萬立方公尺。
四川於 18 日啟動歷史上第一次 I 級防汛應急響應，水文部門預測重慶嘉陵江、長江全線大幅超保，可能會發生新中國成立以來的「第二大洪水」，重慶市防汛應急響應從 II 級升為 II 級。另外，颱風海高斯於 19 日登陸廣東台山到湛江一帶，中央氣象局發布颱風橙色預警，預計海高斯不會直接對四川暴雨造成影響。