新冠疫情秋冬恐加劇　陸專家樂觀：不會再像武漢那樣嚴重

綜合陸媒報導，中國國務院聯防聯控機制昨（ 19 日）就秋冬季疫情防控等問題舉行新聞發佈會，吳尊友表示，只要世界上任何 1 個國家還有新冠疫情，對中國的疫情防控都是威脅，取決於能否及早發現，防控措施能不能全面徹底實施到位，新冠疫情不分冬夏，如果防控措施不到位，隨時都有可能捲土重來。
吳尊友並說，冬季還有其他呼吸道傳染病會增加，恐使新冠防疫更加困難、複雜，不過中國的抗疫之戰已實行了半年多，在 1、2 月武漢發生新冠疫情的時候，其他省份的防控措施都有到位，而 4、5 月東北局部地區出現了輸入病例引發當地感染、 6 月份北京發生新發地聚集性疫情、 7 月又出現了大連和新疆烏魯木齊的突發疫情...前述事件都因發現及時、措施得力，所以很快得到了控制，因此當局也有信心，中國的新冠疫情不會再出現像今年初武漢那樣的嚴重情景。
至於民眾該實施的防護措施，吳尊友提醒道，首先就是要保持防疫意識、繼續落實防疫措施，再來就是一旦出現發熱、頭疼等症狀，一定要及時就醫，千萬不要拖延，這樣既能及時治療並康復，也有利於第一時間發現疫情並防範，對總體的疫情控制非常重要。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。