陸駐美大使：兩國關係正朝錯誤發展　沒興趣干涉11月大選

中國駐美國大使館 20 日釋出崔天凱近期參與布魯金斯學會視訊會議的談話內容，提到當前美中關係「正朝錯誤方向」發展，有如「自由落體」一般，有人企圖否定兩國幾代以來努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突，特別當今新冠疫情肆虐全球、世界經濟遭受重挫的情況下，這些亂象只會嚴重干擾全球合作抗疫，並重創全球經濟信心，給兩國和世界人民都帶來嚴重後果。
崔天凱指出，美國有些人熱衷搞「大國競爭」、「戰略對抗」，但現在的世界已經變了，大國之間固然會有分歧甚至競爭，但這都不是對抗的理由，現今推動大國合作的力量，遠遠大於推動分裂的力量，搞污名化不會令任何人偉大，搞「意識形態十字軍東征」也不能解決當今世界任何問題，注定遭到失敗。
崔天凱並警告，歷史已多次證明，外部壓力只會使中國人民更加團結、社會更加凝聚、經濟更具韌性，有些人之所以沈迷於「冷戰」一詞，或許是認為自己曾贏得冷戰，但不應就此忘記世界付出的代價。何況，冷戰期間也發生過朝鮮戰爭和越南戰爭兩場「熱戰」，使美國及相關國家損失慘重，歷史不應重演，如果中美關係繼續朝負面發展，中國也許會面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍，「鐘為誰鳴，將來會有算賬的一天。」
崔天凱表示，中國無意對現有國際體系進行「革命」或自己創建全新體系，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革，美國必須選擇是要與中國等各國共同努力，攜手應對各種風險和挑戰；還是任由局面失控，沈迷於大國競爭的零和遊戲、陷入「修昔底德陷阱」。
最後，崔天凱也聲稱，中方沒有在等待 11 月的美國大選結果，更不願在等待中浪費時間，預測或影響美國的內政走向也遠非中方所能，中方既無意願、亦無興趣捲入其中。現在中國仍維持隨時與美國政府合作的態度，也希望美方部分人士能盡快擺脫恐懼和偏執，堅決防止「麥卡錫主義」再起，積極擴大交往合作，推動中美關係盡快回歸正軌。