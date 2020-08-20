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陸駐美大使：兩國關係正朝錯誤發展　沒興趣干涉11月大選

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-20 10:57:09update2020-08-20 10:57:55

▲中國駐美國大使崔天凱近日出席學術機構會議時強調，美中關係正朝錯誤方向發展，「新冷戰」對各方都沒有好處，也沒有興趣捲入美國 11 月的總統大選，呼籲美中之間應盡快回到正軌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國駐美國大使崔天凱近日出席學術機構會議時強調，美中關係正朝錯誤方向發展，「新冷戰」對各方都沒有好處，也沒有興趣捲入美國 11 月的總統大選，呼籲美中之間應盡快回到正軌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美中關係持續緊張，雙方頻頻互踩、測試對方底線，也讓人憂心不久的將來，兩國難免會發生正面衝突，進而影響週遭國家。中國駐美國大使崔天凱，日前在布魯金斯學會( Brookings Institution )發表演說時警告，即便冷戰期間也發生過韓戰和越戰兩場熱戰，使美國及相關國家付出慘痛代價；當前，兩國關係正朝錯誤方向發展，期待美方能盡快回到正軌，並否認北京有介入、或是在等待今年 11 月的美國大選結果。

中國駐美國大使館 20 日釋出崔天凱近期參與布魯金斯學會視訊會議的談話內容，提到當前美中關係「正朝錯誤方向」發展，有如「自由落體」一般，有人企圖否定兩國幾代以來努力取得的成就，蓄意將雙方推向對抗和衝突，特別當今新冠疫情肆虐全球、世界經濟遭受重挫的情況下，這些亂象只會嚴重干擾全球合作抗疫，並重創全球經濟信心，給兩國和世界人民都帶來嚴重後果。

崔天凱指出，美國有些人熱衷搞「大國競爭」、「戰略對抗」，但現在的世界已經變了，大國之間固然會有分歧甚至競爭，但這都不是對抗的理由，現今推動大國合作的力量，遠遠大於推動分裂的力量，搞污名化不會令任何人偉大，搞「意識形態十字軍東征」也不能解決當今世界任何問題，注定遭到失敗。

崔天凱並警告，歷史已多次證明，外部壓力只會使中國人民更加團結、社會更加凝聚、經濟更具韌性，有些人之所以沈迷於「冷戰」一詞，或許是認為自己曾贏得冷戰，但不應就此忘記世界付出的代價。何況，冷戰期間也發生過朝鮮戰爭和越南戰爭兩場「熱戰」，使美國及相關國家損失慘重，歷史不應重演，如果中美關係繼續朝負面發展，中國也許會面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍，「鐘為誰鳴，將來會有算賬的一天。」

崔天凱表示，中國無意對現有國際體系進行「革命」或自己創建全新體系，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革，美國必須選擇是要與中國等各國共同努力，攜手應對各種風險和挑戰；還是任由局面失控，沈迷於大國競爭的零和遊戲、陷入「修昔底德陷阱」。

最後，崔天凱也聲稱，中方沒有在等待 11 月的美國大選結果，更不願在等待中浪費時間，預測或影響美國的內政走向也遠非中方所能，中方既無意願、亦無興趣捲入其中。現在中國仍維持隨時與美國政府合作的態度，也希望美方部分人士能盡快擺脫恐懼和偏執，堅決防止「麥卡錫主義」再起，積極擴大交往合作，推動中美關係盡快回歸正軌。

關鍵字

美國 崔天凱 中國 正軌 新冷戰

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