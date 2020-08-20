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西方對香港無能為力　美學者警告：中共武統台灣不是吹牛

國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-08-20 11:11:42

▲美國知名民主理論學者戴雅門警告，美國要加強鞏固盟友、軍備，以應對中國未來的威脅。（圖／翻攝自中國軍網）
▲美國知名民主理論學者戴雅門警告，美國要加強鞏固盟友、軍備，以應對中國未來的威脅。（圖／翻攝自中國軍網）
美國衛生部長阿薩德（ Alex Azar ）日前訪問台灣，離台之後中國解放軍 13 日即發布消息，指東部戰區在台灣海峽及其南北端進行軍事實戰演練，美國也隨即派出軍機前往駐日沖繩空軍基地，航母雷根號徘徊東海，前（ 18 ）日馬斯廷號（ USS Mustin ）號穿過台灣海峽。

中國官媒《央視》在節目「海峽時評」表示，東部戰區的實戰化演練是「大秀肌肉」，解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發「首戰即終戰」。《央視》警告台灣，美國不是「台獨」的免死金牌，今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不無可能。

▲台灣F-16戰機飛行於中國轟6戰機旁。（圖／翻攝自央視）
▲台灣F-16戰機飛行於中國轟6戰機旁。（圖／翻攝自央視）
美國之音》報導，美國知名民主理論學者戴雅門（ Larry Diamond ）日前在史丹佛大學胡佛研究所的 Podcast 談訪中指出，美國花了很長時間才把中共顛覆西方民主的行為拼出一幅完整的畫面，美國外交政策和智庫極大低估了中共未來 5 到 10 年的威脅，且中共說要入侵台灣絕不是吹牛。

雖然希望中共只是在虛張聲勢，但戴雅門認為，這樣的想法是危險的，以香港為例，中共慢慢地蠶食，一步一步地扼殺了香港的自由，因為在香港問題上西方無能為力，現在中共認為，即使對台灣動武，也能夠逃避懲罰的後果，且中共政治和軍事領導人越來越確信美國不會介入，因為西方現在混亂虛弱，還缺乏意願。

戴雅門認為，中共不一定會武力入侵，但肯定是在為此準備，且已準備好了。軍事入侵台灣可是以「迅雷不及掩耳之勢」，中共如果將武統付諸行動，將導致二戰之後世界格局最大的改變。這讓他想起了 1937 年綏靖主義的英國首相張伯倫（ Arthur Chamberlain ）「我們處在和平時代，希特勒要的只是捷克斯洛伐克；只要把這些給他，我們就能享受和平」，然而德軍的坦克車還是開進了波瀾。

▲中國官媒《環球時報》胡錫進認為解放軍可以在數小時內奪下台灣島。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官媒《環球時報》胡錫進認為解放軍可以在數小時內奪下台灣島。（圖／美聯社／達志影像）
雷根總統時期的國務卿舒茲（ George Shultz ）曾說「阻嚇壞行為的最佳方式就是擁有強大的防禦和阻嚇能力，這就是為什麼美國的象徵，禿鷹，一隻爪子裡抓著一把箭，另一隻握著樹枝。」戴雅門希望，美國在台灣議題上謹言慎行，一方面避免刺激中國的民族主義，一方面增強美方軍備，且需要就中共的銳實力和台灣問題發出警告。

戴雅門指出，現在美國需要認知到中國使用滲透、收買、施壓、脅迫等策略顛覆民主制度，中國要掌控世界，成為全球的中心國，成為人類宇宙的中心，然而美國大幅低估了中國的威脅，現在應該加強和鞏固國際聯繫，而且還要特別注重亞太地區。不僅是美日同盟，美韓聯盟，還要把菲律賓從中國的誘惑中拉回來。

▲由於日本企業在中國的生產線，受到疫情、美中關係等不穩定因素，逐漸轉移至日本國內或東協各國。圖為G20會議。（圖／翻攝自
威爾遜國際學者中心基辛格中美研究院主任戴博向《美國之音》表示，現任川普政府的「美國優先」政策讓美國退出國際體系，恰恰是幫了習近平的大忙。（圖／翻攝自 Newsweek JP）
 

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美中關係 中國解放軍 LarryDiamond 台灣 武統

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