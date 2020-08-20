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南韓連7天新增病例達3位數　宗教群聚感染持續發酵

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-20 11:48:02

▲南韓近日再爆發新冠肺炎本土疫情，蔓延至整個首都圈，其中又以「關愛第一教會」等宗教場所的群聚感染最具爭議性。圖為近日接受採檢的南韓警察。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓近日再爆發新冠肺炎本土疫情，蔓延至整個首都圈，其中又以「關愛第一教會」等宗教場所的群聚感染最具爭議性。圖為近日接受採檢的南韓警察。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎全球延燒，連原先已經控制住疫情的國家，也都陸續再傳出本土病例，南韓從 14 日起已連續 7 天，每日新增病例以 3 位數成長，其中位於首爾的教會群聚感染再度成為眾矢之的，讓當局憂心是否將引起大流行。

綜合《韓聯社》等南韓媒體報導，南韓中央防疫對策本部 20 日公告，截至當天 0 時，南韓又新增了 288 起新冠病毒確診病例，使得南韓的累積確診數達到 16346 例；而南韓從 14 日起，已連續 7 天日增病例都以 3 位數增加， 7 天內已新增 1576 例確診。其中 20 日新增的 288 例中，就有 276 例屬於社區感染，主要集中在首都圈地區，最多集中於首爾市和京畿道，分別佔 135 例和 81 例。

報導並指出，首都圈教會發生的群聚感染仍在持續發酵，相關病例不斷增加。根據南韓中央防疫對策本部數據顯示，截至 19 日中午 12 點，位於首爾市城北區的「關愛第一教會」相關病例新增 166 例，累計 623 例；位於京畿道龍仁市的「我們第一教會」相關確診病例累計 154 例。

此外，與「關愛第一教會」有關的群聚感染已經蔓延至其他宗教場所、醫院和養老設施等 114 處大眾設施。隨著新冠病毒在首都圈蔓延，青瓦台也進一步加強防疫防控。應急小組由可執行護衛總統職能的人員構成，輪班站崗，小組成員只能往返於單獨的隔離空間和家中，若出現確診病例，則立刻被替換，同時也嚴防軍警警衛部隊內部發生集體感染。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

宗教團體 群聚感染 南韓 3位數新增 新冠肺炎

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