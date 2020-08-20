南韓連7天新增病例達3位數　宗教群聚感染持續發酵

綜合《韓聯社》等南韓媒體報導，南韓中央防疫對策本部 20 日公告，截至當天 0 時，南韓又新增了 288 起新冠病毒確診病例，使得南韓的累積確診數達到 16346 例；而南韓從 14 日起，已連續 7 天日增病例都以 3 位數增加， 7 天內已新增 1576 例確診。其中 20 日新增的 288 例中，就有 276 例屬於社區感染，主要集中在首都圈地區，最多集中於首爾市和京畿道，分別佔 135 例和 81 例。
報導並指出，首都圈教會發生的群聚感染仍在持續發酵，相關病例不斷增加。根據南韓中央防疫對策本部數據顯示，截至 19 日中午 12 點，位於首爾市城北區的「關愛第一教會」相關病例新增 166 例，累計 623 例；位於京畿道龍仁市的「我們第一教會」相關確診病例累計 154 例。
此外，與「關愛第一教會」有關的群聚感染已經蔓延至其他宗教場所、醫院和養老設施等 114 處大眾設施。隨著新冠病毒在首都圈蔓延，青瓦台也進一步加強防疫防控。應急小組由可執行護衛總統職能的人員構成，輪班站崗，小組成員只能往返於單獨的隔離空間和家中，若出現確診病例，則立刻被替換，同時也嚴防軍警警衛部隊內部發生集體感染。
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