連續7天3位數確診　首爾明起禁10人以上聚會

根據韓國疾病預防及控制中心（ KCDC ），韓國新增 288 起確診病例中， 276 起為本土感染，累計超過 1.6 萬人染疫。「愛第一」教會感染人數已增至 676 人，其中 400 起病例在首爾市。
韓國衛生當局警告，本週是判斷境內是否面臨另一波疫情的關鍵時刻。韓國疾病預防及控制中心官員呼籲，首都圈應為大規模爆發做好準備，如果無法有效追蹤接觸者，可能面臨與美國和歐洲相似的嚴重情況。
對此，首爾市政府宣布，自週五凌晨零時起，禁止 10 人以上集會，持續至 8 月 30 日，等於是收緊社交距離限制至第三階段。當局表示，首爾人口密集，而且流動人口相當多，疫情擴散風險高，才會做此決定。
目前首爾市政府已實施第二階段防疫限制，禁止首爾的教會舉辦實體禮拜，要求夜店、自助餐廳、網咖等高風險場所暫停營業。
首爾市政府表示，如果確診人數持續增加，可能會讓學校停課，落實在家工作等相關政策。
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