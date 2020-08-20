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連續7天3位數確診　首爾明起禁10人以上聚會

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-20 18:20:24update2020-08-20 19:01:44

▲南韓新冠肺炎新增確診已連續 7 天達3位數，病毒正在首都圈擴散。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓新冠肺炎新增確診已連續 7 天達3位數，病毒正在首都圈擴散。（圖／美聯社／達志影像）
韓國境內新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情嚴峻，新增近 290 起確診病例，連續 7 天呈現 3 位數成長，確診集中在首爾及其周邊的京畿道，目前累計已超過 5000 人染疫，其中「愛第一」教會感染人數持續擴大。韓國政府中央防疫對策本部今（ 20 ）日表示，單日新增 288 例，首爾政府隨即宣布，明（ 21 ）天起禁止 10 人以上的聚會，將持續到 30 日午夜為止。

根據韓國疾病預防及控制中心（ KCDC ），韓國新增 288 起確診病例中， 276 起為本土感染，累計超過 1.6 萬人染疫。「愛第一」教會感染人數已增至 676 人，其中 400 起病例在首爾市。

韓國衛生當局警告，本週是判斷境內是否面臨另一波疫情的關鍵時刻。韓國疾病預防及控制中心官員呼籲，首都圈應為大規模爆發做好準備，如果無法有效追蹤接觸者，可能面臨與美國和歐洲相似的嚴重情況。

對此，首爾市政府宣布，自週五凌晨零時起，禁止 10 人以上集會，持續至 8 月 30 日，等於是收緊社交距離限制至第三階段。當局表示，首爾人口密集，而且流動人口相當多，疫情擴散風險高，才會做此決定。

目前首爾市政府已實施第二階段防疫限制，禁止首爾的教會舉辦實體禮拜，要求夜店、自助餐廳、網咖等高風險場所暫停營業。

首爾市政府表示，如果確診人數持續增加，可能會讓學校停課，落實在家工作等相關政策。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

首爾 南韓 禁止 10人集會 新冠肺炎

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